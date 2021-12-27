لا لإيقاف الدوسري وأسأتم للقاسم .. لجنة الانضباط تصدم النصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عدة قرارات جميعها ضد نادي النصر، بعد دراسة عدة شكاوى تقدم بها مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر.

لا لإيقاف الدوسري:

العالمي كان قد حل ضيفًا على الهلال في 16 من ديسمبر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الديربي فاز به العالمي بثنائية نظيفة، لكن المباراة حاوطها جدلًا تحكيميًا واسعًا، إذ تقدم النصر بشكوى ضد سالم الدوسري؛ جناح أيسر الزعيم، بداعي تعمده إيذاء البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ لاعب النصر، وإصابته في رأسه.

لجنة الانضباط رفضت الشكوى في قرار قابل للاستئناف، موضحة أنها لجأت لحكم المباراة، الذي أكد أنه راجع الواقعة مع حكم الفيديو وتأكد من عدم وجود تعمد للعب العنيف، ما لا يستدعي إشهار البطاقة الحمراء في وجهه أو اتخاذ أي قرار ضده.

غرامات للإساءة للقاسم:

في أوائل نوفمبر الماضي، أصدر النصر بيانًا رسميًا، يهاجم به إبراهيم القاسم؛ الأمير عام للاتحاد السعودي لكرة القدم، مكذبًا إياه بشأن رفض تأجيل مواجهة الفيحاء بالجولة العاشرة من الدوري المحلي. (طالع التفاصيل)

لجنة الانضباط قررت الليلة، رفض شكوى النصر ضد القاسم، في قرار قابل للاستئناف، مع تغريم العالمي 40 ألف ريال، للإساءة للأمين العام، في قرار غير قابل للاستئناف.

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