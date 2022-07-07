لا كحوليات ولا حديث مع الوكلاء.. تين هاج يفرض 5 قواعد صارمة على لاعبي مانشستر يونايتد

المدرب الهولندي يبدأ ثورته

بدأ الهولندي إريك تين هاج فرض نظامه بقوة على لاعبي مانشستر يونايتد مع انطلاق الموسم التحضيري للشياطين الحمر.

المدرب البالغ من العمر 52 عامًا يشتهر بأسلوب إدارته الشخصي للغاية للاعبيه، اقتناعًا منه أن ذلك ينعكس على مردود هؤلاء اللاعبين على أرضية الميدان.

وينطلق موسم مانشستر يونايتد التحضيري برحلة مدتها أسبوعان ونصف في تايلاند وأستراليا، وقبل أن تبدأ تلك الرحلة، أصدر تين هاج 5 تعليمات أساسية ستشكل القاعدة الرئيسة لتعامل تين هاج الحالي والمستقبلي مع لاعبي مانشستر يونايتد.

أول تلك القواعد هو عدم السماح بالتأخير على الإطلاق سواء في التدريبات أو اجتماعات الفريق، أيًا كان العذر، وأن ذلك سيكلف صاحبه الغياب عن هذا الحدث والتكرار يعرضه للخروج من خطط المدرب الهولندي الذي يرى أن غرفة الملابس غير مسيطر عليها بشكل كافٍ.

القاعدة الثانية هو منع اللاعبين تمامًا من تناول المشروبات الكحولية خلال أيام أسابيع اللعب، أي إنهم لن يشربوا إلا في عطلات نهاية الأسبوع، لضمان أعلى قدر من الجاهزية البدنية والتركيز في الملعب.

أما القاعدة الثالثة فهي أن يحظر تناول اللاعبين لأي طعام لا يعده مسؤولو الطهي في النادي، حتى خارج الملعب لا يسمح لهم بتناول طعام إلا بالوصفات والمقادير والخامات التي يوفرها لهم النادي..

على كل اللاعبين أن يخضعوا لاختبار معدل كتلة الجسم بشكل شهري، للتأكد من استمرارهم على طبيعة أجسادهم المثالية أثناء خوض المباريات.

الجزء الأكثر صرامة هو أن تين هاج أخبر لاعبيه أن عليهم الحديث معه وحده عن أي مشكلات تتعلق بهم أو بالنادي أو بالأمور التعاقدية، ولا يقوموا بتناول تلك الأمور مع وكلائهم!.

تبدو قرارات تين هاج صارمة للغاية خصوصًا مع لاعبين ذوي نجومية عالية في يونايتد، غياب رونالدو عن الفترة التحضيرية إلى الآن يعد ضامنًا لأن يحسم تين هاج تلك الأمور، لأن البرتغالي قد لا يوافق على بعض هذه القواعد التي لا تلائم مستوى نجوميته.المدرب الهولندي يبدأ ثورته

ولكن الحقيقة هي أن مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن تدريب الفريق، كان يعاني دائمًا من قلة انضباط لاعبيه وضعف سيطرة المدربين على غرف خلع الملابس، وربما تكون تلك القرارات أدوات يراها تين هاج ذات فعالية لتغيير بعض الحقائق داخل يونايتد الحالي.

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