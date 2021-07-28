لا عصمة لأحد .. ريال مدريد مستعد لبيع جميع اللاعبين!

ريال مدريد تخلى بالفعل عن راموس وفاران

قرر نادي ريال مدريد وضع جميع اللاعبين في قائمة الراحلين عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد لم يتعاقد سوى مع صفقة واحدة فقط خلال آخر موسمين بجلب ديفيد ألابا بالمجان من بايرن ميونخ، كما تخلى عن العديد من العناصر أبرزهم رافاييل فاران وسيرخيو راموس.

وذكرت إذاعة "أوندا سيرومارتن " الإسبانية أنّ فلورنتينو بيريز لا يمانع بيع أي لاعب من ريال مدريد خلال الصيف الجاري في حال تلقي العرض المناسب.

وأوضحت أنّ هدف الإدارة الأول هو إتمام التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان بأي تكلفة ممكنة، ولذلك لا يمانع بيع أي لاعب خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع مغادرة ماريانو دياز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو وكذلك تاكيفوسا كوبو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

كما كشفت تقارير صحفية أنّ مارتين أوديجارد لا يرى مستقبله في ريال مدريد ويفضل العودة إلى صفوف آرسنال بدلًا من الجلوس على مقاعد البدلاء.

هذا بجانب تحديد ريال مدريد لقيمة بيع ماركو أسينسيو، إذ طلب النادي 30 مليون يورو لأي فريق يرغب في التوقيع معه.

وهناك محاولات أخرى للتخلي عن لوكا يوفيتش لتوفير رواتب الفريق في ظل اهتمام من إنتر بضمه على سبيل الإعارة.

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