"لا صلاح ولا بنزيما .. ماني الأقرب للكرة الذهبية"

يرى المهاجم الإنجليزي السابق جابرييل أجبونلاهور أن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول يعد مرشحًا فوق العادة للفوز بالكرة الذهبية لعام 2022.

ماني يقدم أداءً رائعًا مع ليفربول في الموسم الحالي، حيث يعد مرة أخرى مساهمًا رئيسيًا في هجوم المدرب الألماني يورجن كلوب، بعد أن سجل بالفعل 19 هدفًا في 34 مباراة هذا الموسم.

كما توج ماني مع ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وينافس مع الفريق على حصد كأس إنجلترا والدوري الإنجليزي، إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

وبينما يقدم زميله المصري محمد صلاح أداء أكثر من رائع في الموسم الحالي مع ليفربول، إلا أن ماني يتفوق بفضل فوزه بلقب كأس أمم إفريقيا، والتأهل إلى كأس العالم على منتخب مصر في المناسبتين.

ويرى أجبونلاهور أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني يعدان منافسان رئيسيان على جائزة الكرة الذهبية، التي سيتم تسليمها في أكتوبر المقبل.

وفي تصريحات أدلى بها لمحطة "TalkSport" الإذاعية الإنجليزية: "من المحتمل أن ننظر بنزيما وليفاندوفسكي، لكنني أنظر إلى ساديو ماني".

وأضاف: "لقد فاز بكأس أمم إفريقيا، ولديه فرصة للفوز بالدوري الإنجليزي، وحقق لقب كأس الرابطة، ويمكن أن يفوز بكأس إنجلترا ودوري الأبطال، وقد سجل العديد من الأهداف".

وتابع: "أعلم أننا نركز على بنزيما، لكن إذا خرج ريال مدريد من دوري الأبطال، أعتقد أن ماني سيكون المرشح الأوفر حظًا للحصول على الكرة الذهبية".

وأردف: "إذا نظرت إلى الطريقة التي يتم بها منح الكرة الذهبية، فهي تتضمن البطولات أيضًا، ساديو ماني فاز بكأس أمم إفريقيا، لذلك أضعه فوق محمد صلاح أيضًا".

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