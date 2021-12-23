لا صلاح هذا الأسبوع.. تأجيل مباراة ليفربول وليدز بسبب الكورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي رسميًا تأجيل مباراتين من الجولة التاسعة عشر "البوكسينج داي" المقرر لها يوم الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا بفريقين.

ووفقًا للمُعلن، فإن ليدز يونايتد بجانب واتفورد قد طلبا التأجيل بسبب كثرة حالات الكورونا، مما جعل الرابطة وبعد النظر في حالتهما تقرر التأجيل.

ليدز يونايتد كان يفترض أن يسافر إلى أنفيلد لمواجهة ضخمة أمام ليفربول، أما واتفورد فكان سيلعب أمام وولفرهامبتون بملعب مولينو.

بالنسبة لليدز، فقد تم إغلاق ملعب التدريبات بالنادي وكثرت الحالات المصابة بكورونا، لذلك فلن يتواجد غالبًا 14 لاعبًا يمكنهم مواجهة ليفربول.

بينما واتفورد لا يزال لا يمتلك العدد الكافي من اللاعبين للمشاركة أمام وولفرهامبتون، حيث يتواجد عدد كبير منهم حاليًا في فترة العزل الصحي.

The Boxing Day postponements begin. Liverpool vs Leeds and Wolves vs Watford both called off due to Covid-19 outbreaks — Tyrone Marshall (@TyMarshall_MEN) December 23, 2021

لكن في الوقت نفسه، أكدت الرابطة أن واتفورد سيخوض مباراة وست هام يوم 28 ديسمبر بصورة طبيعية، خصوصًا وأن مباراة الجولة الماضية أمام كريستال بالاس وقبلها أمام بيرنلي قد تم تأجيلهما أيضًا.

في نهاية البيان، شددت الرابطة على أن هذه القرارات هدفها الأول هو الحفاظ على "سلامة" اللاعبين وكذلك المشجعين، مع تفهمها لإحباط الجماهير من خطوات كتلك، لكن الوضع الصحي الحرج لا يضع خيارًا آخر أمام المسؤولين.

الجدير بالذكر أن الرابطة عادت وأكدت مرة أخرى على عدم وجود نية أبدًا لإيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي مهما كانت الأوضاع.