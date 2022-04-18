لا داعٍ للقلق .. بشرى لمنتخب السعودية قبل مونديال قطر

يريد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أن تمر الأشهر المتبقية قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022 بسلام دون أي أخبار سيئة لفريقه، بحثًا عن الخروج من دائرة الاكتفاء بالتمثيل المشرف، والانتقال للتأهل لدور الثاني في الحدث العالمي.

السعودية تعانق المجد للمرة السادسة:

في مارس الماضي، احتفل المنتخب السعودي بنجاحه في التأهل لنهائيات المونديال للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.

صعود الأخضر جاء في الجولة قبل الأخيرة، بعدما حقق المنتخب الياباني الفوز أمام نظيره الأسترالي، لتصعد اليابان رفقة السعودية.

القرعة أوقعت الأخضر في المجموعة الثالث بالمونديال، رفقة منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ومن المقرر أن ينطلق الحدث العالمي في 21 من نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية "الدوحة"، وينتهي في 18 من ديسمبر 2022.

ما هي البشرى السارة؟

البشرى زفها صالح الشهري؛ مهاجم الأخضر والهلال، إذ أكد أنه سيتماثل للشفاء قبل كأس العالم، وسيلحق بمعسكر الإعداد.

الشهري كان قد تعرض للإصابة بقطع في وتر القدم، خلال مواجهة الزعيم أمام الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

المهاجم أجرى عملية جراحية خلال الأيام الماضية في فنلندا، تحت إشراف الطبيب لاسي ليمباينن.

وقال الشهري، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "سأخضع لبرنامج تأهيلي مكثف بعدما تكللت العملية بالنجاح، أتمنى العودة سريعًا للملاعب قبل بدء معسكر السعودية الذي سيسبق المونديال، وأتوجه بالشكر لإدارة الهلال على كافة التسهيلات التي قدمتها لي للسفر لفنلندا".

وأوضحت الصحيفة أن المكان الذي سيخضع به اللاعب لبرنامجه التأهيلي لم يتحدد بعد، مشيرة إلى أن اختيار فنلندا لإجراء الجراحة أتى للسمعة الطيبة للطبيب ليمباينن.

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