ضربة قاسية لغوستاف لوندغرين. تعرض الجناح الأيمن السويدي لإصابة خطيرة في وتر العرقوب، مما اضطره إلى الانسحاب من كأس العالم المقبلة، التي ستكون فيها المنتخب الهولندي أحد المنافسين.

أصيب لوندغرين (30 عامًا) بتمزق في وتر العرقوب أثناء الإحماء قبل مباراة فريقه GAIS Göteborg ضد Djurgardens. ويبدو الآن أن اللاعب سيضطر إلى الخضوع لعلاج تأهيلي لمدة أشهر، مما يجعل المشاركة في كأس العالم أمرًا مستحيلًا.

وكان اللاعب السويدي، الذي حالفه الحظ السيئ، قد خاض أول مباراة له مع المنتخب الوطني في نوفمبر الماضي، وهو في الثلاثين من عمره. ولم يخض مباراته الدولية الثانية إلا في أواخر مارس. وكان لوندغرين في تلك المباراة أحد صانعي هدف الفوز 3-2 الذي سجله فيكتور جيوكيريس ضد بولندا، والذي ضمن للمنتخب السويدي بطاقة التأهل لكأس العالم.

"أنا في حالة صدمة بعض الشيء ولا أدرك تمامًا ما حدث بعد"، قال لوندغرين بحزن في حديثه مع العديد من وسائل الإعلام السويدية. "لم تكن المشاركة في كأس العالم أمرًا مفروغًا منه بالنسبة لي. لذا من المؤسف أنني لن أتمكن من التواجد هناك."

"أمامي فترة إعادة تأهيل طويلة. من شبه المؤكد أن هذا الموسم قد انتهى بالنسبة لي"، قال اللاعب الدولي الذي خاض مباراتين دوليتين، والذي يبدأ الموسم السويدي في الربيع ويخوض عادةً آخر مباراة له في الخريف.

تلتقي المنتخب الهولندي مع السويد في 20 يونيو، في المباراة الثانية ضمن المجموعة F. وتعد اليابان وتونس المنافسين الآخرين لمنتخب المدرب رونالد كومان.