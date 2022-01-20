لا داعي للقلق .. أبطال سبقوا الجزائر في البدايات الخادعة قبل بلوغ المجد

صدمة واضطراب يعيشها منتخب الجزائر بعد تعقد حسابات صعوده إلى الدور القادم من بطولة أمم أبطال إفريقيا.

بطل إفريقيا أصبح مهدد بالخروج من البطولة المقامة في الكاميرون بعد بداية لم يكن أشد المتشائمين من عشاق الجزائر يتوقعها.

كتيبة المدرب جمال بلماضي، التي توجت بلقب النسخة الماضية من كأس إفريقيا، لم تحصد سوى نقطة وحيدة فقط في أول مباراتين لها بالنسخة الحالية.

وتعادلت الجزائر في الجولة الأولى سلبيًا دون أهداف أمام سيراليون، وخسرت بشكل مفاجئ في الجولة الثانية أمام غينيا الاستوائية بهدف نظيف.

لتنهي سلسلة لا هزيمة استمرت 35 مباراة، عاشت فيها كتيبة بلماضي أوّج فتراتها على مدار ثلاثة أعوام، وحققت خلالها اللقب الإفريقي وكأس العرب.

وعلى الرغم من أن مجموعة المنتخب الجزائري التي تضم غينيا الاستوائية وساحل العاج وسيراليون هي المجموعة الأصعب والأكثر إثارة في هذا الكان، إلا أن الخضر لم يقدموا أداء سيء وظهروا متماسكين على عكس ما آلت إليه الأحداث.

ولن يكون أمام الجزائر سيناريوهات كثيرة للتأهل إلى دور الـ16، والفرصة الأضمن هي الفوز على منتخب ساحل العاج الليلة بأي نتيجة.

نعم، الأمور الآن باتت متشابكة، والتأهل لم يعد مضمونًا، لكن سيظل محاربو الصحراء أبطالًا وكعادة الأبطال يمكن أن يمرضوا لكن قطعًا لن يموتوا.

ويمتلك العديد من الأبطال تاريخًا من العودة ومخالفة التوقعات بعد بدايات بطيئة وخادعة، وفي هذا التقرير سنعرض أمثلة على ذلك، على أمل أن تكون هذه الليلة إحدى الليالي التي سيحفر بها منتخب الجزائر اسمه في كتب التاريخ..

البرتغال - يورو 2016

بدأ أبناء لشبونة مشوارهم في البطولة بتعثر كبير خلال دور المجموعات، حيث استهل مشواره بتعادل أمام المنتخب الآيسلندي (1-1)، ثم في مباراتهم الثانية خاضوا مباراة مخيبة أخرى انتهت بالتعادل السلبي أمام المنتخب النمساوي، ليحقق البرتغاليون نقطتين من أصل ست نقاط ممكنة في أول مباراتين.

لعب البرتغاليون مباراتهم الثالثة أمام المنتخب المجري، في المباراة التي كانت من أجمل مباريات يورو 2016 والتي انتهت بنتيجة (3-3)، ليتأهل المجريون كأول المجموعة، وتتأهل البرتغال بين أفضل أربع أصحاب مركز ثالث برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

لم يختلف الأمر كثيرًا في أدوار خروج المغلوب، واصطدم المنتخب البرتغالي بنظيره الكرواتي في دور الـ 16، وانتهت رابع مباريات البرتغال بالتعادل، ويحتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي سجل فيها ريكاردو كواريزما الهدف القاتل للبرتغاليين في الشوط الإضافي الثاني.

أما في ربع النهائي، ضرب البرتغاليون موعدًا مع المنتخب البولندي، ولم يغيروا عادتهم في هذه البطولة مرة أخرى، إذ تعادلوا بهدف لمثله مع البولنديين في الأشواط الأصلية والإضافية، قبل أن يحسموا التأهل لنصف النهائي بركلات الترجيح.

كتيبة المدرب فيرناندو سانتوس، انتظروا حتى الدور نصف النهائي ليحققوا فوزهم الأول خلال 90 دقيقة، حين فازوا بهدفين نظيفين على المنتخب الويلزي، ليلاقوا المنتخب الفرنسي في النهائي، ويحصدوا لقب بطل أوروبا بعد خمسة تعادلات ليصبح المنتخب الوحيد الذي يصل للمباراة النهائية في اليورو دون فوز في الأشواط الأصلية، على مدار تاريخ البطولة الأكبر على مستوى منتخبات القارة العجوز.

إسبانيا - كأس العالم 2010

بدأ لاروخا مشوارهم في البطولة على رأس المجموعة الثامنة مع منتخبات سويسرا، تشيلي وهندوراس، ولعب أول مبارياته أمام سويسرا وكانت المفاجأة أنهم خسروا بنتيجة (1-0).

أبناء ديل بوسكي استعادوا توازنهم تقريبًا بعد تلك المباراة، وفازوا على منتخب الهندوراس بنتيجة (2-0)، ليخلفه فوز آخر على تشيلي (2-1).

الأمور على الورق تبدو هادئة لكن تعقد الحسابات وتساوي النقاط صعّب الأمر على منتخب إسبانيا الذي تأهل كأول للمجموعة بعد تفوقه على تشيلي الوصيف في عدد الأهداف.

الطريق لم يمهد في طريق "الثور الإسباني"، حيث شهد دور الـ 16 ديربي أيبيري بينه وبين البرتغال، لكن "ديفيد فيا" نزع بطاقة التأهل بهدف قاتل في الدقيقة 62 وحطم آمال رفاق كريستيانو.

ليعبر الإسبان نحو مواجهة دراماتيكية ضد باراجواي، شهدت الكثير من التفاصيل وانتهت بتأهل لاروخا للدور قبل النهائي لأول مرة في تاريخهم.

الإثارة استمرت مع منتخب إسبانيا وتواجه مع نظيره الألماني الذي لم يصعب المهمة عليه، ويصل لاروخا إلى النهائي لملاقاة هولندا المرشحة الأكبر للفوز.

البطولة الدرامية لكتيبة ديل بوسكي انتهت بطريقة ولا أروع عندما قرر أندريس إنييستا تسديد الكرة في الدقيقة 116 وينتزع لقب المونديال من قلب الأراضي الإفريقية.

ليفربول - دوري أبطال أوروبا 2018-19

طريق ليفربول لمعانقة "ذات الأذنين" لم يكن مفروشًا بالورود بل كان على وشك توديع البطولة منذ بدايتها، حيث انتظر حتى الجولة الأخيرة لحسم تأهله إلى الدور القادم.

ووصل الريدز إلى دور الـ 16 بعد تعقد الحسابات وخسارة 3 مباريات ليتساوي النقاط بينه وبين نابولي، ويصعد بفارق الأهداف المسجلة.

الإثارة استمرت مع ليفربول وتواجه مع بايرن ميونخ الذي فرض سيطرته عليه في مباراته الأولى، لكن الفوز العريض الذي حققه النادي الإنجليزي في بافاريا مكنهم من الصعود ومواجهة بورتو الذي فاز عليه بسهولة.

وكعادة تلك البطولة، الإثارة لم تتوقف وضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة الذي فاز عليه في "كامب نو" وعقّد حسابات لم ينقذها سوى ريمونتادا تاريخية في "أنفيلد".

النهائي جمع ليفربول مع توتنهام في نهائي إنجليزي خالص، ليتفوق الريدز على السبيرز بنتيجة (2-0) ويحقق البطولة الأغلى في أوروبا للمرة الخامسة.



ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا 2016-17

بطولة صعبة خاضها ريال مدريد نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بدأ الأمر ببداية متذبذبة في دور المجموعات التي خرج منها ريال مدريد كوصيف.

"الميرينجي" وصل إلى أدوار خروج المغلوب بعد أن تعادل في ثلاث جولات وفاز في ثلاث.

حظوظ ريال مدريد منذ تلك اللحظة وقعت في اختبارات، أظهر فيها النادي الملكي شخصيته ببراعة.

وبدأ بالتأهل على حساب العملاق البافاري، بايرن ميونخ تبعه صعود درامي على حساب الجار اللدود، أتلتيكو مدريد.

الدراما لم تتوقف وكانت سيدة الموقف في النهائي الذي جمع بينه وبين يوفنتوس، وفاز ريال مدريد بفوز عريض على النادي الإيطالي 4-1 وتوج ببطولة "ذات الأذنين" للمرة 12 في تاريخه.



