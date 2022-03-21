"لا جدال بعد الآن حول ميسي ورونالدو، كريستيانو الأفضل في التاريخ"

أكد ديفيد جيمس نجم فريق ليفربول المعتزل أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أثبت أنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "تايمز أوف إنديا"، وأكد خلالها أن نجم مانشستر يونايتد لا يمكن مقارنته حتى مع ليونيل ميسي.

وقال جيمس: "يجب أن أقول ذلك، أنا معجب للغاية بنجاح رونالدو، عندما تنظر لمسيرة كروية لأي لاعب كرة قدم فتلك هي الأنجح على الإطلاق".

وأضاف: "قبل بداية البث قلنا أننا لن نتطرق لجدال ميسي ورونالدو من جديد، لكنني لا أظن أنه هناك ما يمكننا أن نتجادل حوله بعد الآن".

وأكمل: "كريستيانو هو اللاعب الأفضل في التاريخ، لا يوجد شك حول تلك الحقيقة أرقامه تتحدث عن نفسها".

وكان كريستيانو رونالدو قد أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم قبل أيام بالهاتريك الذي سجله في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وفي رصيده 12 هدفًا.