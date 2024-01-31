لا تودّعوني في أنفيلد.. طلب غريب من كلوب لجماهير ليفربول قبل مباراة تشيلسي!

المدرب الألماني يريد أجواء طبيعية..

طالب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أنصار الريدز بعمل "أجواء طبيعية" في ملعب أنفيلد، حين يستضيف ليفربول ضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الأربعاء.

وكتب كلوب في تدويناته للجماهير قبل المباراة: "أشكر كل من دعموني يوم الأحد (أمام نورويتش)، ولكن في نفس التوقيت لدي طلب آخر".

وأضاف: "الليلة نريد أجواء اعتيادية في أنفيلد، إنها بالتأكيد فرصة كي ننسى أن المدرب سيغادر بنهاية الموسم، من أجل أن نفعل كل شيء كمجموعة، ونجعل الأمور غير مريحة لخصم قوي حقًأ (تشيلسي)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "إذا تمكنا من فعل ذلك معًأ، فبالتأكيد سنخلق سويًا فرصة جديدة للمضي قدمًا" في صراع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى كلوب عباراته بالجملة الشهيرة لجماهير ليفربول والأهزوجة التي يتسمون بها: "لن تسير وحدك أبدًا.. يورجن".