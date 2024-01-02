لا تكن مثل فينيسيوس.. أنشيلوتي يحذر بيلينجهام من مباراة مايوركا!

المدرب الإيطالي يعرف مدى أهمية لاعبه لريال مدريد..

أفادت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حذر لاعبه الإنجليزي وهداف فريقه جود بيلينجهام من مباراة ريال مايوركا المقبلة!.

ويخشى أنشيلوتي أن يقع بيلينجهام فريسة استفزاز وعنف لاعبي فريق المدرب خافيير أجيري، مع تكرار هذا الأمر في أكثر من مرة مع فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

في ظل غياب فينيسيوس، ورغبة لاعبي في استفزاز أهم نجوم ريال مدريد إضافة إلى العنف الذي يتسمون به، قد تكون مباراة ملعب سانتياجو برنابيو معقدة.

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أنشيلوتي أخطر بيلينجهام بضرورة توخي الحذر من هذه السيناريوهات، مؤكدًا له أن الحكم لن يقف عائقًا أمام عنف لاعبي فريق جزر البليار.

يذكر أن مباراة ريال مايوركا ستقام غدًا، ويطمح بها رجال المدرب كارلو أنشيلوتي في مواصلة تصدر الدوري الإسباني دون أي تعثرات، وكذلك بأقل السيناريوهات خطورة فيما يتعلق بغياب أبرز لاعبيه أو تعرضه للإصابة أو الإيقاف حال انسياقه لاستفزاز لاعبي مايوركا.