"لا تكن جاحدًا" .. الدعيع يستجيب لطلب مشجع

لم يخيب محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى المنتخب السعودي والهلال، ظن جمهوره به، واستجاب لطلب أحد مشجعي نادي الطائي على الفور.

الأخطبوط بدأ مسيرته الكروية في الطائي، قبل أن ينطلق مع الزعيم، ويحقق الإنجازات مع الأزرق والمنتخب الوطني.

مشجع الطائي طالب الدعيع بحضور مواجهة الفريق المقبلة أمام الرائد، والتي ستقام على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في السابع من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المشجع للدعيع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "احضر ضد الرائد يا محمد، لا تجحد الفريق اللي طلعك للعالم".

ورد أسطورة حراسة المرمى السعودية: "إن شاء الله موجود أنا بحائل".

ان شاء الله موجود انا بحائل — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) May 5, 2022

الطائي يبحث عن الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، مبتعدًا حتى الآن بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

يذكر أن الطائي عاد لدوري المحترفين بالموسم الجاري، بعدما كانت آخر مشاركاته به في موسم 2017-18.

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