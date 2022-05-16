لا تقلق يا برشلونة .. مانشستر يونايتد لن يضم دي يونج!

يحرص مانشستر يونايتد على التعاقد مع فرينكي دي يونج نجم برشلونة الشاب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة تدعيماً لصفوف الشياطين الحُمر، إلا أن هناك عقبتين قد يقفوا عائقاً أمام انتقال اللاعب إلى أولد ترافورد.

يرغب مدرب مانشستر يونايتد الجديد إريك تين هاج، لم الشمل مجدداً مع لاعب أياكس أمستردام السابق فرينكي دي يونج ولكن هذه المرة بقميص مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد أمام عقبتين للتعاقد مع دي يونج

بحسب ما نشرته صحيفة "Fourfourtwo" البريطانية نقلاً عن فابريزيو رومانو الصحفي المختص بمسألة انتقال اللاعبين، فإن خطوة انتقال دي يونج إلى مانشستر يونايتد قد يكون من الصعب تحقيقها.

وأشار التقرير أن فرينكي دي يونج يرغب في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما يصعب على اليونايتد تحقيقه بعد أن فشل في حجز مقعداً موهلاً إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

بالإضافة إلى السعر المُحتمل الذي سيُحدده برشلونة للتخلي عن خدمات لاعبه الهولندي وهو ما يتراوح بين (85-80) مليون يورو.

ماذا قال تشافي عن احتمالية رحيل دي يونج؟

تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة كان قد أثار الجدل في تصريحات سابقة عن مستقبل دي يونج قائلاً: "بالنسبة لي، دي يونج لاعب مهم للغاية وكان أساسياً في العديد من المباريات".

وتابع: "الوضع المالي للنادي هي القاعدة التي نسير عليها، دي يونج لاعب أحبه كثراً لكننا سنرى كيف ستسير الأمور خلال الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن فرينكي دي يونج شارك مع برشلونة هذا الموسم في 31 مباراة بالدوري الإسباني نجح من خلالهم في تسجيل 3 أهداف بينما أرسل 3 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضاً..

"عملاق بسبب طموحه".. تين هاج يكشف عن خططه بشأن رونالدو!

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022