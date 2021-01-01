"لا تقحموا النصر في الأزمة .. على الهلال الانسحاب من آسيا"

الانسحاب قد يكون حل الهلال في حالة رفضه مواجهة الاستقلال الإيراني على أرضه

تداولت تقارير صحفية، الأزمة الدائرة حاليًا بسبب خوض النصر والهلال مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا على الملاعب محايدة، في ظل وقوعهم مع فرق إيرانية في القرعة.

النصر تأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، متصدرًا للمجموعة الرابعة، بينما صعد الهلال محتلًا وصافة المجموعة الأولى بالبطولة القارية.

ومن جانبه علق الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني على تلك الأزمة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يكشف فيها عن رأيه.

القحطاني كتب عبر حسابه: "محاولة إقحام النصر في موضوع الأهلي محاولة فاشلة لخلط الأمور، الموضوع سهل، النصر من حقه الاستفادة من صدارته واللعب على أرضه".

وتابع: "الهلال أمامه خيارات إما يقبل بالنظام وأرض محايدة أو ينسحب إذا لم يجد حلًا، خاصة أنه من أوصل نفسه إلى هذه المرحلة، وفشل في التصدر والاستفادة من اللعب على أرضه".

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره استقلال طهران الإيراني، بينما سيلعب النصر أمام تركتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

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جاء ذلك في ظل تردد أنباء وتقارير صحفية خلال الأيام الماضية، تشير إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيقرر إقامة مباراتي النصر والهلال على ملاعب محايدة، وهو الأمر الذي رفضه جماهير نادي النصر.