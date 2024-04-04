"لا تفعلوا ذلك".. لامين يامال يحذر من تكرار خطأ بيدري معه!

درجة عالية من النضج يظهرها النجم الواعد صاحب الـ 16 عامًا

لا يريد لامين يامال ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه زميله في برشلونة، بيدري، ففي مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" أقر يامال أنه لن يكون من المناسب الذهاب إلى الأولمبياد مع إسبانيا بمجرد انتهاء كأس أوروبا 2024.

أخذ يامال في الاعتبار العدد الكبير من المباريات التي شارك فيها مع برشلونة هذا الموسم، خاصة وأنه لا يزال في مرحلة النضوج.

إرادة لاعب كرة القدم الشاب تتوافق تمامًا مع نادي برشلونة، الذي يأمل ألا يجبره الاتحاد الإسباني على لعب المسابقتين، وكذلك يرغب الكيان الكتالوني في فعل الأمر ذاته مع المدافع الواعد باو كوبارسي.

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وقال يامال: "لن يكون من المنطقي الذهاب إلى الألعاب الأولمبية بعد بطولة أوروبا لأنه في النهاية لا أريد أن ألعب كثيرًا بشكل مضر لي. لكن في كل الأحوال ارتداء قميص إسبانيا في أي محفل هو حلم".

وتحدث يامال بالتحديد عن حالة زميله بيدري فقال: "إنه مثال لما يمكن أن يحدث لأنه الوحيد الذي أتذكر أنه فعل ذلك".