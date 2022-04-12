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"لا تشطب التاريخ بفشلك!" .. تصريح المسحل بعد المونديال يستفز السعوديين

زهيرة عادل
12:46 م غرينتش+3 4‏/12‏/2022
saudi - yasser al misehal - Herve Renard - spl 2022
الإعلاميون ينتفضون للرد على رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

يتواصل الهجوم على ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، بعد وداع المنتخب الوطني لمنافسات كأس العالم قطر 2022، حتى جاء تصريحه حول الكرة السعودية ليزيد النار اشتعالًا.

المنتخب السعودي ودع الحدث العالمي قبل أيام من دور المجموعات بعد فوز تاريخي أمام المنتخب الأرجنتيني ثم هزيمتين أمام بولندا والمكسيك.

وعند عودة الأخضر للمملكة، أطلق المسحل تصريحه الذي أغضب الكثيرين، قائلًا: "العالم أصبح يتحدث ويقولون (اكتشفنا أن هناك كرة قدم في السعودية".

هذا التصريح دفع عدد من الإعلاميين للانتفاض دفاعًا عن الكرة السعودية وتاريخها، مطالبين إياه بألا يشطب تاريخها الذي يتحدث عنه العالم منذ تأهل الأخضر لدور الـ16 في أول مشاركة له في كأس العالم عام 1994.

يذكر أن الغضب السعودي من وداع المونديال يأتي في ظل أن الأخضر كان في حاجة للفوز في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام المكسيك، لكن انهار الفريق بشكل غريب وخسر بثنائية مقابل هدف وحيد.

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