لا تشافي ولا غيره .. لابورتا يعطي مؤشرًا لاستمرار كومان مع برشلونة

هل يرحل الهولندي؟ لابورتا يؤكد العكس..

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن المحادثات مع المدير الفني للنادي الكتالوني رونالد كومان تسير على ما يرام، في ظل الحديث عن احتمالية رحيله قبل بداية الموسم الجديد.

وفي الفترة الماضية زاد الحديث عن رحيل المدير الفني الهولندي بعد خسارة الفريق لقب الدوري الإسباني، بل وحلوله ثالثًا على مستوى جدول الترتيب خلف أتلتيكو وريال مدريد.

ولكن على عكس ذلك، ألمح جوان لابورتا إلى أن رونالد كومان سيستمر في تدريب برشلونة الموسم المقبل، وأن المفاوضات معه تسير في اتجاه إيجابي.

ماذا قال لابورتا حول كومان؟

وتحدث الرئيس خلال تقديم نجم الفريق الكتالوني الجديد سيرخيو أجويرو كلاعب جديد في برشلونة، بعدما انضم اليوم إلى البلاوجرانا رسميًا في صفقة انتقال حر.

وقال لابورتا: "قلت إننا في الوقت الحالي في فترة تفكير فيما يخص كومان، يجب أن نقيم ما سار بشكل جيد وما لم يحدث في الموسم الماضي ونريده أن يحدث في المستقبل".

وأضاف: "كنا بحاجة إلى هذه الفترة الهادئة وفي غضون أسبوع أو عشرة أيام سنلتقي مرة أخرى، لكن هناك اتصالات خلال الوقت الحالي".

وقال لابورتا إن ما يريده هو احترام معايير العقد التي لا يزال يتعين على جميع الأطراف التحدث عنه، مؤكدًا أن المحادثات تسير على ما يرام، ولكن كانت فترة التفكير ضرورية ".

كيف يبدو مستقبل كومان؟

مصير المدرب الهولندي أصبح في الهواء أكثر من أي وقت مضى، بسبب حالة عدم الرضا التي يعيشها الجماهير، حتى لو كانت تصريحات رئيس النادي تقول عكس ذلك.

إذاعة راديو كتالونيا، أكدت أن لابورتا يخطط للقاء كومان في الأسابيع القليلة المقبلة، لتقييم حالة الفريق وطلب تفسيرات حول النتائج التي أسفر عنها الموسم الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يوجد قرار صادم وشيك متوقع من لابورتا الآن، الأمر الذي أكده الرئيس في تصريحاته اليوم ليبقى الأمر معلقًا كما هو بلا جديد.

ماذا عن مصير كومان مع برشلونة بعد نهاية الدوري الإسباني؟

صحيفة "آس" الإسبانية أكدت أن أيام مدرب برشلونة قد تكون معدودة رغم الحصول على كأس ملك إسبانيا.

ويأتي ذلك بسبب النهاية المخيبة للآمال للموسم، بعد الخسارة من غرناطة والتعادل أمام ليفانتي بعد التقدم في المباراتين، وخسارة لقب الدوري الإسباني بناء على تلك النتائج

وكان لابورتا قد أكد في حملته الانتخابية قبل قدومه كرئيس لبرشلونة، أن مستقبل كومان سيعتمد بشكل كبير على النتائج، وبالنظر إلى ذلك يبدو أن النتائج لا تصب في صالح المدير الفني الهولندي

ومن جانبه يتمسك المدرب الهولندي بالبقاء في منصبه، حيث لديه عامًا إضافيًا، وسيحاول بقوة الاستمرار حتى النهاية، وهو ما سيتضح بعد اللقاء الأخير المنتظر بينهما في الأسابيع المقبلة.

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