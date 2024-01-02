"لا ترتدِ الأصفر ثانية يا صلاح!".. جمهور ليفربول يعلق على واقعة حذاء الملك المصري!

هل يؤمن كل هؤلاء بالخرافات؟

لا تزال قصة تبديل محمد صلاح لحذائه بين شوطي مباراة نيوكاسل أكثر ما يثير الطرح الإعلامي في أعقاب المباراة التي انتهت بفوز الريدز برباعية مقابل هدفين.

وسجل صلاح هدفين وصنع هدفًا في تلك المباراة التي أدت إلى تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي منفردًا برصيد 45 نقطة.

وأهدر صلاح ركلة جزاء في الشوط الأول الذي انتهى سلبيًا ليقرر تغيير الحذاء ذي اللون الأصفر الذي كان يرتديه بين الشوطين بآخر أزرق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبدو أن التغيير آتي أكله بتألق كبير من صلاح في الشوط الثاني وبصمه على هدفين وصناعته هدف، الأمر الذي تحدث عنه اللاعب نفسه عقب المباراة، وأثار وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.

أحد الأشخاص كتب: "أرجوك يا صلاح لا ترتد هذا الحذاء الأصفر ثانية!".. وآخر كتب: "لقد غير صلاح حذاءه.. وغير حظه"، بينما أضافت ثالثة: "تغيير الحذاء يعني تسجيل صلاح".