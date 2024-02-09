"لا تتفاجئ في الهلال" .. علي البليهي يرحب بالربيعي على طريقته!

شاهد كيف احتفل البليهي بزميله الجديد

حرص المدافع علي البليهي مدافع نادي الهلال، على الترحيب بالحارس محمد الربيعي، المنضم حديثًا إلى صفوف الزعيم خلال الفترة الماضية.

الربيعي كان قد وقع على عقود انضمامه إلى الهلال في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده، لينضم إلى الفريق بشكل رسمي خلال شهر يناير الماضي.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بين البليهي والربيعي، حيث يقوم المدافع بالترحيب بالحارس الجديد للزعيم على طريقته الخاصة.

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علي البليهي قال للربيعي: "هلا والله يا الربيعي، وش قلت لك؟ في الهلال عادي تتمر يومين ويصير عندك بطولة، عادي لا تتفاجئ، ومازالت هناك بطولات".

وتوج الهلال بلقب كأس موسم الرياض، بعدما انتصر على النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب كينجدوم أرينا.