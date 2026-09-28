"لا أستطيع قراءة أفكاره".. رونالدو يثير الجدل بعد 90 دقيقة على مقاعد البدلاء أمام النرويج

فبينما توجه جميع زملاء النجم البرتغالي، عقب الفوز بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية على حساب النرويج، نحو الجماهير الزائرة التي بلغ عددها حوالي 500 مشجع لتقديم الشكر لهم على دعمهم، اختفى رونالدو في غرفة الملابس فور إطلاق صافرة النهاية.

وقبل ذلك، ظل رونالدو جليسًا على دكة البدلاء طوال دقائق المباراة؛ ولأول مرة منذ أكثر من 18 عامًا، وتحديدًا منذ الخسارة بنتيجة 0-2 أمام سويسرا في يورو 2008، لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا لأي دقيقة في مباراة رسمية مع المنتخب البرتغالي.

وأوضح مدرب المنتخب الوطني، جورجي جيسوس، عقب المباراة أن إشراك رونالدو كبديل كان في الواقع ضمن الخطط، إلا أن ظروف المباراة والنتيجة المتقاربة لم تسمح بالدفع بمهاجم آخر.

وشرح جيسوس أفكاره قائلاً: "كانت خطتي هي إشراكه في الشوط الثاني، لكن مجريات اللقاء فرضت سيناريو آخر. لم يكن من المنطقي الدفع بمهاجم يمتلك خصائصه في ذلك الوقت".

ومع ذلك، لم يتفهم المدرب البرتغالي الإحباط الواضح الذي سيطر على نجمه الأبرز، وعلق قائلاً: "لماذا لم يقم بشكر الجماهير؟ عليكم أن تسألوه هو شخصيًا. لا أستطيع قراءة أفكاره، لكنني سأعرف السبب عندما أتحدث معه".

البرتغال تستفيد من خطأ فادح لحارس مرمى النرويج

على ملعب أوليفال في العاصمة النرويجية أوسلو، تقدمت البرتغال مساء الأحد في الدقيقة 17 بهدف من تسديدة بعيدة المدى عبر جواو فيليكس.

وبعد أن شنت النرويج هجمات متتالية دون جدوى في الشوط الأول، وصنعت تفوقًا واضحًا في الفرص، ظهر إرلينج هالاند في قمة تركيزه بعد الاستراحة بوقت قصير. حيث لم يتمكن حارس مرمى البرتغال، ديوجو كوستا، من إبعاد ركلة حرة نفذها مارتين أوديجارد سوى إلى الأمام، ليتابعها مهاجم مانشستر سيتي بنجاح في الشباك.

ولكن، نظرًا لوقوع حارس مرمى النرويج، أوريان نيلاند، في خطأ فادح بعد ذلك بوقت قصير، تمكن البرتغاليون من الرد سريعًا. ففي مرحلة بناء اللعب، مرر نيلاند الكرة بالخطأ مباشرة إلى أقدام راموس، الذي تفوق على الحارس بلمسة فنية رائعة (لوب) من حوالي 20 مترًا.