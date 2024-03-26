لا أحد يعلم أسبابه .. أبها يخضع لطلب رابطة الدوري السعودي بشأن مواجهته مع النصر

المباراة ستقام في بداية إبريل القادم

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خضع نادي أبها لطلب رابطة دوري المحترفين السعودي بشأن مواجهته مع النصر في الجولة بعد القادمة من دوري روشن يوم الثاني من إبريل المقبل.

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أبها سيواجه الرياض خارج ملعبه فيما سيستضيف النصر الطائي في الرياض خلال الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، وبعدها سيلتقي الطرفان ضمن الجولة الـ26.

حساب أبها على منصة إكس فاجأ الجميع بطرح تذاكر مواجهة النصر مساء أمس وقبل 9 أيام من موعدها، وقد تساءل الجميع حول سر هذا التصرف الغريب من النادي، حيث جرت العادة بطرح تذاكر المباريات قبل عدة أيام من موعدها.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن طرح التذاكر من جانب أبها كان بطلب وتوجيه من رابطة دوري المحترفين، مشيرة إلى أن أسباب ذلك القرار من الرابطة غير معلومة لأحد.

يُشار إلى أن النصر فقد 5 نقاط في المباريات الـ3 الأخيرة ليتسع الفارق بينه وبين الهلال في الصدارة إلى 12 نقطة.

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