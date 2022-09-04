لا الزمالك ولا النصر .. أبو جبل يكشف رسميًا عن فريقه الجديد "المطرود منه"

أصر على الرحيل عن الزمالك من أجل النصر، لكنه في النهاية استمر بالدوري المصري

وأخيرًا، حدد محمد أبو جبل؛ حارس مرمى منتخب مصر، فريقه الجديد في الموسم المقبل 2022-2023 بعد عدة أزمات مع ناديي الزمالك المصري والنصر السعودي.

ما هي أزمة أبو جبل مع النصر والزمالك؟

قبل أيام من نهاية الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، أعلن الزمالك توقيع مخالصة مالية مع أبو جبل، في ظل إصرار الحارس على الرحيل قبل نهاية الموسم.

Shahid

رغبة أبو جبل في المخالصة أتت من أجل الانضمام لمعسكر النصر السعودي الإعدادي للموسم الجديد، بعدما وقع في يناير الماضي عقود انضمامه له في صفقة انتقال حر، إذ كان قد دخل وقتها الفترة الحرة في عقده مع الأبيض.

لكن الحارس فوجئ في الميركاتو الصيفي الماضي بخطاب من النادي السعودي يخطره بعدم اعتراف النادي بعقده واعتباره باطلًا.

أصدر أبو جبل وقتها بيانًا رسميًا، مؤكدًا اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل المطالبة بالحصول على قيمة عقده مع العالمي بالكامل، مشددًا أنه اضطر لذلك بعد رفض الإدارة للتسوية المالية.

في المقابل، أصدر النصر بيانًا للرد على الحارس المصري، مؤكدًا أنه تعرض للخداع منه حول حقيقة موعد نهاية عقده مع الزمالك، وأنه سيلجأ للفيفا لاسترداد المقدم العقد الذي حصل عليه الحارس. (طالع التفاصيل)

ما هي وجهة أبو جبل الجديدة؟

نادي البنك الأهلي المصري أعلن بشكل رسمي اليوم الأحد، التعاقد مع جاباسكي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من واقعة طرد الحارس الدولي من النادي نفسه من قبل رئيسه أشرف نصار، بحسب ما زعم الإعلامي الرياضي محمد شبانة.

شبانة كان قد أكد عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" أن رئيس نادي البنك الأهلي قام بطرد أبو جبل من مكتبه، بعد خلاف حول بنود التعاقد.

وأوضح الإعلامي أن الحارس أراد وضع شرط جزائي ضعيف في العقد، للرحيل وقتما أراد، وهو ما أغضب أشرف نصار، ليحتد الخلاف بينهما ويقوم بطرده من المكتب وتمزيق العقود.

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