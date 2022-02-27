"لا أفهم لماذا لم يطرد كاسيميرو؟"

تعجب مدرب رايو فاييكانو، أندوني أيرولا، من عدم طرد كاسيميرو خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد رغم وضوح الحالة - على حد تعبيره -.

وفاز ريال مدريد على رايو بهدف نظيف حمل توقيع كريم بنزيما في الدقيقة 83، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية.

كاسيميرو تدخل بقوة على أوسكار فالنتين، وتسبب في خروجه مصابًا بالدقيقة 65، مع تلقيه فقط لبطاقة صفراء.

وحول ذلك، عقب أيرولا "لديه علامة لكعب كاسيميرو على ساقه، إنه منتفخ للغاية، إنه الآن أفضل، لحسن الحظ كاحله لم يتأثر".

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كما أضاف "هناك معايير للطرد لا أعرفها، أحيانًا يطردوك للا شيء، والنتيجة أن أحدهم يغادر مصابًا والآخر يبقى في الملعب".

وأتم "لا أعرف حقًا المعايير، هل لم يتم الطرد بسبب لمس كعب كاسيميرو حذاء أوسكار؟ لا أعرف المعايير، تواجدت قوة مفرطة واضحة".

الجدير بالذكر أن رايو فاييكانو يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.