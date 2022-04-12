"لا أريد رؤيته.. ولن أقبل دعوة يونايتد".. طفل ملعب إيفرتون يتحدى رونالدو

رفضت والدة الطفل البالغ من العمر 14 عامًا، والذي حطم نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو هاتفه بعد مباراة إيفرتون ومانشستر والتي انتهت بهزيمة الأخير 1-0، دعوة من النجم البرتغالي لزيارة ملعب أولد ترافورد من أجل الاعتذار عما حدث.

سارا كيلي، كانت قد اصطحبت نجلها جيك هاردينج إلى ملعب جوديسون بارك أين شاهد انتصار إيفرتون على مانشستر يونايتد.

"اعتداء"

وكان جيك يصور لاعبي يونايتد وهم يغادرون أرض الملعب، وتؤكد والدته أن كريستيانو رونالدو "اعتدى عليه" وأصاب يده بكدمات قبل ان يلقي بهاتفه بقوة على الأرض.

وتحقق شرطة "ميرسيسايد" في الحادث وطلبت مزيدًا من المعلومات من أي شاهد على الواقعة.

الأمر في يد الشرطة

وأكدت سارا كيلي في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو" أن ممثلي نادي مانشستر يونايتد تواصلوا معها، لكنها غير راضية عن مستوى رد الفعل على حد تعبيرها.

وقالت كيلي: "لقد تعامل يونايتد مع الأمر بشكل بشع وجعل الأمور أسوأ، اعتذار رونالدو كان بليدًا، ولو أجبناه إلى دعوته تلك سنسدي له معروفًا، وأنا لن أفعل له ذلك، جيك لا يريد الذهاب إلى هناك ولا يريد رؤية رونالدو، لست أنا فقط من أتحدث، ابني أيضًا يفعل وهو صاحب الشأن الأول، والأمر الآن في يد الشرطة".

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