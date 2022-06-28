لا آرسنال ولا برشلونة.. تشيلسي قريب من إنهاء صفقة رافينيا!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب نادي تشيلسي من التعاقد مع لاعب فريق ليدز يونايتد، الجناح البرازيلي رافينيا.
وكانت الأنباء في الفترة الماضية كلها تشير إلى اقتراب فريق آرسنال من حسم تلك الصفقة، ولم يكن البلوز في الصورة على الإطلاق.
وعلى الرغم من محادثات نادي برشلونة هو الآخر، إلا أن الفريق اللندني قد استطاع إقناع اللاعب والمسؤولين في ليدز بشراء رافينيا.
اختيارات المحررين
ماذا عن عرض تشيلسي؟
أوضح الصحفي الشهير "فابريزيو رومانو" أن صفقة انتقال رافينيا إلى البلوز باتت في لمساتها الأخيرة، حيث تم الاتفاق على القيمة المدفوعة التي بلغت من 60 إلى 65 مليون جنيه استرليني.
كما أوضح أيضًا أن المحادثات جارية الآن مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية في العقد، مما يوحي أنها على وشك الحدوث.
كما أشار إلى وجود تلك المحادثات في الوقت الحالي بين إدارة البلوز ووكيل اللاعب البرتغالي، ديكو، بشأن اللمسات الأخيرة.
ماذا عن آرسنال وبرشلونة؟
أوضح رومانو أن نادي آرسنال كان قد عقد اجتماعًا مع ليدز وقدم عرضًا شفهيًا جديدًا في الساعات الأخيرة، لكن تم رفضه.
كما أن برشلونة حاول الحديث مع إدارة الفريق مجددًا حول ضم رافينيا لكن يبدو وأن عرض الفريق الكتالوني أقل مما قدمه تشيلسي.
اقرأ أيضًا..
سرقة مقتنيات بقيمة 2.9 مليون يورو من منزل نجم باريس سان جيرمان
كومان: لابورتا أخطأ .. و60 مليونًا من أجل ليفاندوفسكي؟ لدي شكوكي