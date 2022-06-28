لا آرسنال ولا برشلونة.. تشيلسي قريب من إنهاء صفقة رافينيا!

تشيلسي يفجر مفاجأة جديدة في سوق الانتقالات الحالي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب نادي تشيلسي من التعاقد مع لاعب فريق ليدز يونايتد، الجناح البرازيلي رافينيا.

وكانت الأنباء في الفترة الماضية كلها تشير إلى اقتراب فريق آرسنال من حسم تلك الصفقة، ولم يكن البلوز في الصورة على الإطلاق.

وعلى الرغم من محادثات نادي برشلونة هو الآخر، إلا أن الفريق اللندني قد استطاع إقناع اللاعب والمسؤولين في ليدز بشراء رافينيا.

ماذا عن عرض تشيلسي؟

أوضح الصحفي الشهير "فابريزيو رومانو" أن صفقة انتقال رافينيا إلى البلوز باتت في لمساتها الأخيرة، حيث تم الاتفاق على القيمة المدفوعة التي بلغت من 60 إلى 65 مليون جنيه استرليني.

Chelsea and Leeds have reached full agreement for Raphinha! Official bid accepted around £60/65m [add ons included]. Main part of amount to be paid immediately. It’s done between clubs. 🚨🔵 #CFC



Talks now ongoing on player side on personal terms and contract. Boehly, on it. pic.twitter.com/gNbc4HbrTa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022

كما أوضح أيضًا أن المحادثات جارية الآن مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية في العقد، مما يوحي أنها على وشك الحدوث.

كما أشار إلى وجود تلك المحادثات في الوقت الحالي بين إدارة البلوز ووكيل اللاعب البرتغالي، ديكو، بشأن اللمسات الأخيرة.

ماذا عن آرسنال وبرشلونة؟

More on Raphinha. Arsenal had a meeting with Leeds and made a new verbal bid in the last hours, turned down by LUFC. Barcelona also called Leeds again but no chance to match Chelsea bid. 🚨🔵 #Raphinha



Chelsea are now working to get the agreement done also on personal terms. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022

أوضح رومانو أن نادي آرسنال كان قد عقد اجتماعًا مع ليدز وقدم عرضًا شفهيًا جديدًا في الساعات الأخيرة، لكن تم رفضه.

كما أن برشلونة حاول الحديث مع إدارة الفريق مجددًا حول ضم رافينيا لكن يبدو وأن عرض الفريق الكتالوني أقل مما قدمه تشيلسي.

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