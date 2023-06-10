لأول مرة في أمريكا .. كرة القدم أهم من السلة والسبب ميسي!

النجم الأرجنتيني يملك تأثيرًا مدهشًا!

يبدو أن تأثير انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي سيظل يتزايد خلال الأيام المقبلة بعد أن أعلن النجم السابق لبرشلونة قراره قبل ساعات.

آخر حلقات التأثير المدهش لانتقال ميسي كان مقارنة نشرتها شبكة "فوكس"، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أظهرت فيه كيف أثر انتقال ميسي على كرة القدم في الولايات المتحدة.

حيث نشرت صورة للفارق بين عدد متابعي حساب فريق إنتر ميامي لكرة القدم مقابل حساب فريق ميامي هييت الخاص بكرة السلة واسع الانتشار.

ومن المعروف أن كرة السلة في الولايات المتحدة هي الرياضة الأولى بجوار كرة القاعدة وكرة القدم الأمريكية، ثم تأتي بعدهم كرة القدم، لكن ليس بعد الآن.

جدير بالذكر أن حساب إنتر ميامي قد شهد زيادة بمقدار حوالي ستة ملايين متابع عبر موقع "إنستجرام"، ليتجاوز كافة حسابات فرق هوكي الجليد وكرة القاعدة في الولايات المتحدة.