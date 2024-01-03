لأنه كان متهمًا من قبل؟ بوفون يدافع عن "ثنائي المراهنات" في إيطاليا!

أسطورة إيطاليا يتذكر الماضي..

دافع أسطورة الحراسة الإيطالي جيانلويجي بوفون عن الإيطاليين الدوليين الموقوفين في قضية المراهنات الشهيرة، ساندرو تونالي ونيكولو فاجيولي.

وفي حديثه إلى صحيفة كورييري ديلا سيرا، قال حارس المرمى الأسطوري: "هذه مسألة حساسة للغاية. أعتقد أنه من الخطأ تجريم كل من يتم اتهامه بلا تمييز، الرهان في حد ذاته ليس جريمة، والملاعب نفسها وعمليات البث الرياضية مليئة بإعلانات التطبيقات من هذا النوع، والدولة تشجع هذه الممارسات".

وأردف:"ومن ناحية أخرى، إذا راهن لاعب كرة قدم على كرة القدم، فإنه يواجه العقوبة، ولكن إذا راهن على الكرة الطائرة، أو كرة السلة، أو سباق الكلاب، فهو لا يرتكب جريمة؟!"

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وأضاف: "من ينفق مليونًا من أجل الرهان على شيء ما، يمكن أن نصفه بالمعتوه أو ما شابه، أما أن يجرم وتتم معاقبته فليس أمرًا منطقيًا".

يذكر أن بوفون نفسه كان متورطاً في فضيحة مراهنات خلال أيام لعبه، حيث اتهم بالمراهنة على خمس مباريات ليوفنتوس بين عامي 2004 و2005، لكن تمت تبرئة الحارس المخضرم من هذه التهمة.

وأضاف بوفون عن ذلك: "لقد مررت بذلك، كانت التشويشات كلها تحوم حولي دون أن أرتكب أي شيء، حين تتضح الأمور لابد أن تشرح موقفك".