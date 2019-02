لاينيز يضرب رقمًا للأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية

أصبح الجناح المكسيكي، دييجو لاينز، أول لاعب من مواليد عام 2000 يسجل هدفًا لنادي إسباني في الدوري الأوروبي.

اللاعب المنضم حديثاً لصفوف ريال بيتيس الإسباني، سجل هدف التعادل القاتل في شباك ستاد رين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على الأراضي الفرنسية، بالتعادل بنتيجة 3-3.

وعاد الضيف الإسباني في النتيجة بالشوط الثاني ليقلب تأخره بنتيجة 3-1 في الشوط الأول لتعادل.

1 - @RealBetis_en’ Diego Lainez has become the first player born in 2000 to score for a Spanish club in European competition. Esmerald. pic.twitter.com/c24i5d3oGc