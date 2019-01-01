لاينيز يضرب رقمًا للأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أصبح الجناح المكسيكي، دييجو لاينز، أول لاعب من مواليد عام 2000 يسجل هدفًا لنادي إسباني في الدوري الأوروبي.
اللاعب المنضم حديثاً لصفوف ريال بيتيس الإسباني، سجل هدف التعادل القاتل في شباك ستاد رين.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على الأراضي الفرنسية، بالتعادل بنتيجة 3-3.
وعاد الضيف الإسباني في النتيجة بالشوط الثاني ليقلب تأخره بنتيجة 3-1 في الشوط الأول لتعادل.
1 - @RealBetis_en’ Diego Lainez has become the first player born in 2000 to score for a Spanish club in European competition. Esmerald. pic.twitter.com/c24i5d3oGc— OptaJose (@OptaJose) February 14, 2019
هدف لاينيز هو الأول له بقميص بيتيس، وليكون وزنه ذهباً ويضع قدماً به لفريقه حال تحقيق الفوز بأي نتيجة ذهاباً أو التعادل بنتيجة أقل من 3-3، للتأهل لدور الـ16.
🧒🧒🧒— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019
دييجو لاينز هو أول لاعب مواليد 2000 يسجل لفريق إسباني في البطولات الأوروبية.. 🌟#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/y2N9rZrLt8
وسيلتقي الفريقان مجددًا على أرضية ملعب بيتو فيامارين في الخميس المقبل لحسم بطاقة التأهل.
ويعد اللقاء هو السادس للمكسيكي البالغ 18 عامًا، والمنضم من صفوف كلوب أمريكا المكسيكي مقابل 14 مليون يورو.