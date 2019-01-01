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الدوري الأوروبي

لاينيز يضرب رقمًا للأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية

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Getty Images
المكسيكي يحقق رقمًا لم يتحقق للأندية الإسبانية أوروبيًا
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أصبح الجناح المكسيكي، دييجو لاينز، أول لاعب من مواليد عام 2000 يسجل هدفًا لنادي إسباني في الدوري الأوروبي.

اللاعب المنضم حديثاً لصفوف ريال بيتيس الإسباني، سجل هدف التعادل القاتل في شباك ستاد رين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على الأراضي الفرنسية، بالتعادل بنتيجة 3-3.

وعاد الضيف الإسباني في النتيجة بالشوط الثاني ليقلب تأخره بنتيجة 3-1 في الشوط الأول لتعادل.

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هدف لاينيز هو الأول له بقميص بيتيس، وليكون وزنه ذهباً ويضع قدماً به لفريقه حال تحقيق الفوز بأي نتيجة ذهاباً أو التعادل بنتيجة أقل من 3-3، للتأهل لدور الـ16.

وسيلتقي الفريقان مجددًا على أرضية ملعب بيتو فيامارين في الخميس المقبل لحسم بطاقة التأهل.

ويعد اللقاء هو السادس للمكسيكي البالغ 18 عامًا، والمنضم من صفوف كلوب أمريكا المكسيكي مقابل 14 مليون يورو.

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