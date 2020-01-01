لايبزيج يرد على عروض ليفربول وبرشلونة لضم فيرنر

هل يرحل فيرنر عن لايبزيج؟

كشف ماركوس كروستش، المدير الرياضي لنادي لايبزيج، عن مصير مهاجم الفريق، تيمو فيرنر، والمطلوب من عديد الأندية على رأسها برشلونة وليفربول.

برشلونة يحاول التعاقد مع مهاجم لخلافة لويس سواريز ويضع عينه على لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي بينما فيرنر هو الحل البديل.

كما ارتبط اسم فيرنر بنادي ليفربول خاصة وأنّ اللاعب صرّح بحبه للريدز مما يعجل من إتمام الصفقة.

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وقال كروستش في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم يتواصل معنا أي نادٍ لأجل التعاقد مع فيرنر، كما أنّ تيمو لم يتحدث معنا حول رغبته في مغادرة الفريق. هذه مجرد شائعات".

وتابع: "سوق الانتقالات المقبلة لن تكون عادية، الأمر سوف يعتمد كثيرًا على شكل الدوريات الأوروبية وموعد استكمالها، وكذلك العوائد المالية التي ستحصل عليها الأندية. من المبكر الحديث عن الأمر".

الدوري الألماني هو الأقرب للعودة بعد التوقف الذي يقترب من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تعود البوندسليجا في 9 مايو المقبل وهو ما يجعل فرق الدوري الألماني في وضع مالي أفضل من باقي الفرق الأوروبية.