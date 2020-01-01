لايبزيج يبشر بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا ويحبط برشلونة

هل يُعيد التاريخ نفسه؟

هناك مقولة شهيرة يتم تداولها دائمًا وهي "التاريخ يُعيد نفسه"، طُبقت كثيرًا في مختلف مناحي الحياة، وكانت كرة القدم بلا شك جزءًا منها، والآن ثمة فرصة سانحة لتأكيد صدقها مرة أخرى.

لايبزيج أقصى أتلتيكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل ليواجه باريس سان جيرمان في نصف النهائي، خطوة لو نُظِر إلى التاريخ من خلالها فستكون بمثابة "بشرى سارة" لبايرن ميونخ تحديدًا.

العملاق البافاري سيلتقي يوم الجمعة مع برشلونة في ربع النهائي أيضًا، لكنه إن حقق الانتصار سيلاقي الفائز من مانشستر سيتي وليون.

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المرة الأخيرة التي تأهل فيها ناديان من ألمانيا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كان موسم 2012-2013، عندما وصل بايرن رفقة المفاجأة الكبرى حينها، بوروسيا دورتموند، لملاقاة ثنائي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.

في هذه النسخة، تمكن بايرن ميونخ بقيادة مدربه الأسطوري يوب هاينكس من التتويج بلقب دوري الأبطال في النهائي بعد تخطي برشلونة في نصف النهائي بمجموع المباراتين 7-0، والفوز في النهائي على مواطنه بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف.

الآن يبدأ التاريخ في إعادة نفسه إلى حد كبير، لايبزيج تأهل إلى نصف النهائي، فماذا لو تأهل أيضًا بايرن ميونخ؟ في المرة الماضية حقق البافاري الثلاثية التاريخية، بالفعل حقق الثنائية هذا الموسم، فلم لا لا يُعيد التاريخ نفسه ويحقق الثلاثية؟

ثمة تشابه آخر وهو أن دورتموند في نسخة 2013 تأهل إلى نصف النهائي بعد عبور بوابة نادي إسباني آخر، وهو ملقة، في مباراة لا تنسى وريمونتادا تاريخية في عشر دقائق تحت ولاية المدرب الأسطوري يورجن كلوب.

بايرن ميونخ يعيش حالة أسطورية رفقة هانزي فليك هذا الموسم منحت مسؤولي وأساطير وجماهير البافاري في حالة ثقة مطلقة من إمكانية عبورهم برشلونة، ومع هذه المصادفات التاريخية يبقى السؤال المطروح.. هل يُعيد التاريخ نفسه ويحقق العملاق الألماني الثلاثية؟