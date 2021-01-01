لايبزيج يبدأ الاستماع لعروض مانشستر يونايتد وليفربول بشأن أوباميكانو

بات قريبًا من البريميرليج

أبدت إدارة لايبزيج الاستعداد للاستماع إلى العروض المقدمة إلى مدافعهم دايوت أوباميكانو، حيث هناك اهتمام بخدماته من قبل ليفربول ومانشستر يونايتد.

أصر الرئيس التنفيذي للنادي الألماني أوليفر مينتزلاف على أنهم سينظرون في مسألة بيع أفضل لاعبيهم إذا كانت العروض المالية مناسبة.

وارتبطت عدة أندية على رأسهم مانشستر يونايتد وليفربول باللاعب الفرنسي أوباميكانو، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا.

المزيد من الفرق

وشهد فريق جوليان ناجلزمان في أوقات سابقة مغادرة أسماء من ركائزه مع انتقال تيمو فيرنر البالغ 47.5 مليون جنيه استرليني إلى تشيلسي، وقد يكون أوباميكانو هو الاسم القادم.

وفي ذلك السياق، قال المدير التنفيذي للنادي في تصريحات لصحيفة سبورت بيلد الألمانية إن النادي بات منفتحًا على الاستماع إلى العروض المقدمة لأوباميكانو.

وأكد أنهم سيبيعون أفضل اللاعبين أداءً مرة أخرى إذا كان ذلك مجزيًا من الناحية المالية، مما يفتح الباب أمام بعض أندية النخبة في أوروبا لتقديم عرض للمدافع الفرنسي الدولي.

في الواقع، اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا موجود على رادار مانشستر يونايتد الذي يحتاج إلى تدعيم خط دفاعه مع استقرار نتائج الفريق تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

أخبار الانتقالات: سون بديل رونالدو في ريال مدريد ووجهة إنجليزية لميسي

وذكر "جول" في وقت سابق أن الشياطين الحمر سينتظرون على الأرجح حتى الصيف لاتخاذ خطوة بدلاً من محاولة التفاوض على الانتقال في يناير، في الوقت الذي ينافسهم فيه ليفربول بعد إصابة فان دايك.