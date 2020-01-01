لايبزيج؟ "لا وقت لتصفيف الشعر".. مونشنجلادباخ أمامهم وبايرن خلفهم!

لايبزيج تحت الضغط للتمسك بصدارته أمام انتفاضة بايرن وتوحش هالاند

يعي لاعبو لايبزيج جيدًا أن مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ أكثر من مواجهة مصيرية على صدارة البوندسليجا فحسب، فهي لاستعادة كبرياء الفريق وسمعته بعد فضيحة انشغال اللاعبين بتصفيف شعرهم قبل الخسارة الأسبوع الماضي بهدفين أمام آينتراخت فرانكفورت.

الهزيمة جعلت لايبزيج مهدد بفقدان الصدارة في ضوء انتفاضة بايرن ميونيخ بانتصاراته المتتالية الأخيرة، ودورتموند بقيادة الوحش الهجومي إيرلينج هالاند.

ويحتل لايبزيج الصدارة برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بايرن الذي فاز في آخر خمس مباريات بالمسابقة. ويطمح بوروسيا مونشنجلادباخ، صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، للصعود إلى القمة لكن بايرن، الذي يواجه ماينتس، يتمنى تعثر لايبزيج أيضًا لتحقيق نفس الغرض.

المزيد من الفرق

مدرب لايبزيج يوليان ناجلسمان لمس بنفسه التهديد الذي يُحدق به من بايرن ميونيخ عقب الهزيمة وهجومه على اللاعبين عقب تلك الواقعة، مؤكدًا أنه لا يُحب المناظر الجيدة على حساب الفريق، فبهذا الأداء لن يُحقق حتى المركز الرابع!

ويحقق مونشنجلادباخ الذي تصدر ثماني مراحل تواليا في النصف الأول من الدوري، موسما جيدا مع مدربه الشاب ماركو روزه المولود في لايبزيج بالمناسبة والقادم من تدريب ريد بول سالزبورج النادي الشقيق للايبزيج.

وسيكون على لاعبو لايبزيج نسيان مظاهرهم والتركيز أمام أحد أكثر الفرق المتمرسة في البوندسليجا، وأفضلهم دفاعًا (21)، وأكثرهم روحًا قتالية بنجاحه في قلب تأخره أكثر من مرة، فقد حصد 12 نقطة بعد تخلفه (بالتساوي مع لايبزيج بالمناسبة)، وقد علق لاعب وسطه يوناس هوفمان "نحن فريق إيجابي لا يدفن رأسه أبدًا في الرمال. لا عجب بحصدنا هذا الكم من النقاط بعدما نكون متأخرين، وهذا يظهر ذهنية الفريق".

لكن إن كان مونشنجلادباخ يتباهى بصلابة دفاعه، ففي قيادة هجوم لايبزيج، الهداف تيمو فيرنر، صاحب صاحب 20 هدفا حتى الآن، وبفارق هدف عن متصدر ترتيب الهدافين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، علمًا أن فيرنر يعرف جيدًا طريق شباك خصمه القادم، حيث سجل فيه 8 أهداف، وهو ثاني أطثر فريق سجل فيه أكثر بعد ماينتس.

موقعة السبت تحمل الفأل السيء والجيد في الوقت نفسه أيضًا، فلايبزيج خسر مرة واحدة في آخر 12 مباراة لعبها خلال أمسيات السبت في البوندسليجا، فيما لم يفز جلادباخ في آخر 5 مباريات في أيام السبت الكئيبة له.