لايبزيج المستفيد الوحيد .. يويفا يتجه لاستبعاد ممثل روسيا من البطولات الأوروبية

يبدو أن الأزمة الروسية - الأوكرانية ستواصل إلقاء ظلالها على كرة القدم في الفترة المقبلة، وسيكون الضحية هذه المرة نادي سبارتاك موسكو.

سبارتاك موسكو يستعد لخوض دور دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي أمام لايبزيج الألماني، يومي 10 و17 مارس، لكن تقارير تشير إلى أنه سيتم استبعاد النادي الروسي من البطولة.

ما هو القرار الجديد؟

حسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إلغاء مباراة لايبزيج ضد سبارتاك موسكو، في دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

ويأتي ذلك بسبب "العملية العسكرية الخاصة" التي تقوم بها روسيا حاليًا في الأراضي الأوكرانية.

قرار "يويفا"، الذي من المتوقع أن يصدر الإثنين، يعني انتقال لايبزيج مباشرة إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، دون الحاجة لمواجهة فريق آخر.

وأشار المصدر نفسه إلى وجود احتمالية لتعليق عضوية روسيا تمامًا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نتيجة الأزمة الأوكرانية، أو الاكتفاء فقط باستبعاد أنديتها من البطولات الأوروبية.

ماذا قيل؟

أوليفر مينتزلاف المدير التنفيذي لنادي لايبزيج قال في تصريحات نقلتها الصحيفة الألمانية: "ما زلنا على اتصال وثيق مع الاتحادات، ولدينا ثقة كاملة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقرارهم، نفترض أنه سيتم إلغاء المباراة".

وكان دومينيكو تيديسكو مدرب لايبزيج قد انتقد في وقت سابق احتمال مقاطعة ناديه السابق، سبارتاك موسكو.

وقال: "يظهر التاريخ أنه يصيب دائمًا الأشخاص الخطأ، ولا سيما الرياضيين والمشجعين".

وأضاف: "ربما لن ألتقي مع الأشخاص الذين كتبوا لي من روسيا بعد القرعة، وكانوا سعداء باحتمالية رؤيتي مرة أخرى".

ما هي العقوبات الرياضية على روسيا؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ونظيره الأوروبي "يويفا"، توقيع عدد من العقوبات الرياضية على روسيا.

البداية كانت من قرار "يويفا" بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من مدينة سان بطرسبرج الروسية إلى العاصمة الفرنسية، باريس.

فيما رفضت عدد من المنتخبات، وعلى رأسها بولندا والتشيك، فكرة مواجهة روسيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أصدر "فيفا" حزمة من القرارات والعقوبات على روسيا، يأتي على رأسها إلغاء أي مسابقة دولية لكرة القدم على الأراضي الروسية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

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