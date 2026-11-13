"هذه سياستنا!".. لايبزيج يرد رسميًا على انتقال نجمه إلى الاتحاد في "الشتوية"

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توضيحات رسمية..

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رد نادي لايبزيج الألماني بشكل رسمي، على أنباء انتقال أحد نجومه إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

وخلال الأيام القليلة الماضية؛ ارتبط اسم المدافع الفرنسي عبدول كوني، الناشط في فريق لايبزيج الأول لكرة القدم، بالانتقال إلى الاتحاد.

وارتباط اسم كوني بالعميد الاتحادي؛ جاء في ظل طلب المدير الفني الألماني ينز فيسينج، ضم مدافع جديد في "الشتوية".

* لايبزيج يرد على صفقة كوني

وفي هذا السياق.. أعلن بير فيندمولر، المتحدث الرسمي باسم لايبزيج، عدم تلقي النادي الألماني أي عرض من الاتحاد حتى الآن؛ من أجل التعاقد مع كوني، في الميركاتو الشتوي القادم.

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فيندمولر لم يغلق الباب أمام الاتحاد؛ حيث قال في تصريحاته مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الجمعة: "إذا وصل العرض، سنقوم بتقييمه".

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وأضاف المتحدث الرسمي: "بعد تقييم العرض حال وصوله؛ ربما نتخذ قرارًا برحيل عبدول كوني، أو استمراره إذا لم يكن هناك بديل له".

وشدد فيندمولر على أن نادي لايبزيج، لديه سياسة واضحة في سوق الانتقالات؛ حيث لا يمانع رحيل أي لاعب، إذا كان العرض جيدًا وكان بالإمكان تعويضه من الناحية الفنية.

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لايبزيج تعاقد مع كوني البالغ من العمر 21 سنة، قادمًا من نادي ستاد ريمس الفرنسي، في يناير 2026؛ لكنه أبقاه مع الأخير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الألماني في صيف العام نفسه.

جدير بالذكر أنه منذ انضمامه إلى لايبزيج، في صيف العام الحالي؛ شارك المدافع الفرنسي في مباراتين رسميتين فقط مع الفريق الأول، وصنع هدفًا واحدًا.