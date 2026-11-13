"هذه سياستنا!".. لايبزيج يرد رسميًا على انتقال نجمه إلى الاتحاد في "الشتوية"

رد نادي لايبزيج الألماني بشكل رسمي، على أنباء انتقال أحد نجومه إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".
وخلال الأيام القليلة الماضية؛ ارتبط اسم المدافع الفرنسي عبدول كوني، الناشط في فريق لايبزيج الأول لكرة القدم، بالانتقال إلى الاتحاد.
وارتباط اسم كوني بالعميد الاتحادي؛ جاء في ظل طلب المدير الفني الألماني ينز فيسينج، ضم مدافع جديد في "الشتوية".
* لايبزيج يرد على صفقة كوني
وفي هذا السياق.. أعلن بير فيندمولر، المتحدث الرسمي باسم لايبزيج، عدم تلقي النادي الألماني أي عرض من الاتحاد حتى الآن؛ من أجل التعاقد مع كوني، في الميركاتو الشتوي القادم.
فيندمولر لم يغلق الباب أمام الاتحاد؛ حيث قال في تصريحاته مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الجمعة: "إذا وصل العرض، سنقوم بتقييمه".
وأضاف المتحدث الرسمي: "بعد تقييم العرض حال وصوله؛ ربما نتخذ قرارًا برحيل عبدول كوني، أو استمراره إذا لم يكن هناك بديل له".
وشدد فيندمولر على أن نادي لايبزيج، لديه سياسة واضحة في سوق الانتقالات؛ حيث لا يمانع رحيل أي لاعب، إذا كان العرض جيدًا وكان بالإمكان تعويضه من الناحية الفنية.
لايبزيج تعاقد مع كوني البالغ من العمر 21 سنة، قادمًا من نادي ستاد ريمس الفرنسي، في يناير 2026؛ لكنه أبقاه مع الأخير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الألماني في صيف العام نفسه.
جدير بالذكر أنه منذ انضمامه إلى لايبزيج، في صيف العام الحالي؛ شارك المدافع الفرنسي في مباراتين رسميتين فقط مع الفريق الأول، وصنع هدفًا واحدًا.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".