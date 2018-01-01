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مدرب لايبزج يفتح الباب لرحيل فيرنر إلى بايرن ميونخ

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فيرنر نفسه لا يستبعد الصفقة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ألمح رالف راجنيك، مدرب لايبزج، أن هناك إمكانية لانتقاله نجمه تيمو فيرنر بالمستقبل إلى صفوف منافسه بايرن ميونخ.

وكان فيرنر قد ذكر بعد مباراة فريقه أمام بايرن الأخيرة أن لو قرر الرحيل عن لايبزج لنادي آخر في ألمانيا لا يوجد إلا فريق وحيد يمكن أن يلعب له.

وقال راجنيك مع "سكاي": "لا أرى أن تصريحات فيرنر بها مغازلة مع بايرن، تيمو سيفكر بالأمر في الأعياد ثم سنرى".

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وأضاف: "سنفكر نحن أيضاً بالأمر ولكن الأمر بيده ليقرر إذا كان يريد أن يقضي مستقبلاً طويلاً معنا".

وختم قائلاً: "رأيي أن مستقبله هو معنا لأنه يتناسب مع الكرة التي نقدمها ولن يجد ذلك في أي مكان".

وسجل فيرنر حتى الآن 13 هدفاً مع لايبزج في 21 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

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