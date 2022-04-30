لأول مرة في الشرق الأوسط.. مباراة تذاع عبر "ميتافيرس"

لن تكون أهمية مباراة ميلان وفيورنتينا لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي مقتصرة فقط على اقتراب الروسونيري من تحقيق لقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عامًا كاملًا فقط.

مباراة ميلان وفيورنتينا ستشهد أهمية من نوع مختلف، بالذات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ميلان على بعد 4 مباريات فقط من تحقيق لقب الإسكوديتو، يدرك جيدًا وهو يستضيف فيورنتينا الأحد أن عليه الفوز في كل المباريات دون إضاعة أي نقطة سينتظرها غريمه إنتر ميلان بفارغ الصبر للانقضاض على صدارة الكالشيو.

ميلان في الواقع الافتراضي!

ولكن المباراة لا تملك تلك الأهمية فقط، بل إن أهميتها الكبرى تكمن في أنها ستكون أول مباراة تعرض مرئية على تقنيات "الميتافيرس" المحاكية للواقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هناك غرفة مخصصة للدوري الإيطالي داخل منصة "ذا نيميسيس" المخصصة لاقتحام عالم الميتافيرس والألعاب الرقمية والتي تعد من أكبر المنصات التي ينتظر أن تحمل لواء هذه الصيحة الافتراضية بشكل كبير في السنوات المقبلة.

#MilanFiorentina sarà visibile sul Metaverso nell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa). Sarà possibile assistere alla gara all’interno della stanza di Lega Serie A presente nel metaverso di The Nemesis. 😨 pic.twitter.com/tECwyVpul9 — Michael Cuomo (@MichaelCuomo7) April 30, 2022

داخل تلك الغرفة سيمكن للراغبين في الاستمتاع بمشاهدة ميلان وهو يدافع عن حظوظه في نيل اللقب الغالي عبر تقنية الواقع الافتراضي "ميتافيرس" أن يمروا بتجربة فريدة من نوعها.

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