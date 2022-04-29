لأول مرة في التاريخ.. القبض على تميمة نادي كرة قدم من الملعب

لم تنته مشكلات نادي بارنسلي عند السقوط من "تشامبيونشيب" والوصول إلى الدرجة الأولى الإنجليزية، بل إن المشكلات وصلت إلى درجة مضحكة بالنسبة للنادي الذي كان يومًا ما من الأسماء المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وحصل على كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1912.

إذا عرف السبب بطل العجب!

فقد رأى مشجعو نادي بارنسلي على أرضية ملعبهم قوات الأمن البريطانية وهي تلقي القبض على تميمة النادي "توبي تايك" والشخص الذي يرتدي التميمة.

المشجعون الذين رأوا فريقهم وهو يتذيل ترتيب التشامبيونشيب، بـ 6 انتصارات فقط، ويعودون إلى الدرجة الأولى بعدما أكد هيديرسفيلد تاون هبوهم، ورأوا مدربهم بويا أصباغي يترك تدريب الفريق، لم يملكوا إلى الضحك على هذا المشهد سواء في الملعب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدا أن الكل يتعمد إحباط مشجعي بارنسلي، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب كما يقال!.

لم يتم القبض على "توبي تايك" لجريمة اقترفها مرتدي التميمة، ولكن كان هذا جزءًا من لعبة ضمن مشروع اجتماعي يدعى "كوميونيتي جايم تشاينجر بارنسلي (بي إف سي)".

How about this for ruff justice?



Officers from @BarnsleyWestNPT and @BarnsleySE_NPT had to arrest @BarnsleyFC mascot Toby Tyke today as part of promotion work for the @bfccommunity Game Changer Barnsley project.



We bet sitting in the back of the van gave him paws for thought! pic.twitter.com/u77AP5j6Lg — SYP Barnsley (@SYPBarnsley) April 28, 2022

ومن المتوقع أن تعود التميمة إلى ملعب بارنسلي حين يستقبل بريستون نورث إند في أوكويل بعد ظهر الغد، لقد وجد مشجعو بارنسلي شيئًا يضحكهم أخيرًا في هذا الموسم البائس.

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