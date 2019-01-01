لاورنسون: ليفربول لا يحتاج كوتينيو.. يحتاج هازارد

أسطورة ليفربول مارك لاورنسون يتحدث عن حاجة الفريق إلى نجم تشيلسي إيدين هازارد لا نجم برشلونة فيليبي كوتينيو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أسطورة نادي ليفربول مارك لاورنسون إن الريدز لا يفتقدون فيليبي كوتينيو، ولكنهم يحتاجون إلى إيدين هازارد.

وكان لاورنسون أحد أبرز الداعمين لانتقال كوتينيو إلى برشلونة نظرًا لأنه لا يريد البقاء في صفوف ليفربول.

وبخصوص ذلك، وقبل المواجهة الأولى لفيليبي كوتينيو ضد ليفربول، قال لاورنسون إن الريدز لن يفتقدوا كوتينيو الليلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "إيدين هازارد يريد اللعب في ريال مدريد على ما يبدو، ولكن ليفربول يحتاجه بشكل كبير في الوقت الحالي"

وتابع: "هازارد سيعطي ليفربول ما ينقصه، هو اللاعب القاد على تحريك زملائه وتمرير الكرات القصيرة بالشكل المطلوب"

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يذكر أن ليفربول سيحل ضيفًا ثقيلًا على برشلونة مساء اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.