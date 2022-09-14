لاوتارو يرد على شائعات تركه زوجته من أجل لوكاكو!

لا تصدق كل ما تراه على مواقع التواصل الاجتماعي

لاوتارو مارتينيز ينفصل عن زوجته للدخول في علاقة عاطفية مع روميلو لوكاكو! شائعة غريبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وذهب البعض لتصديقها وكذلك السخرية منها.

الأنباء مصدرها الأرجنتين وعبرت المحيطات لتصل إلى إيطاليا، وتسببت في حالة من الضجة والصخب في نادي إنتر وبين جماهيره خلال الساعات الماضية.

ولكن لاوتارو خرج بشكل صريح للحديث عن هذه الشائعة، وقام بنفيها تمامًا مؤكدًا على علاقته الجيدة بزوجته أوجستينا جاندولفو.

ماذا حدث في قصة لاوتارو ولوكاكو؟

قام أحد الحسابات على موقع "تويتر" والذي يعترف بنشر الأخبار الكاذبة بدافع السخرية والهجاء، بنشر تغريدة يؤكد فيها وجود علاقة حميمية بين ثنائي إنتر أدت إلى انفصال لاوتارو عن زوجته من أجل زميله البلجيكي.

الخبر نقلته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية وتم الاستشهاد باسمها خلال انتشار هذه الأنباء الكاذبة، دون الإلتفات إلى المصدر الرئيسي الذي خدع الجميع.

الكثيرون تناقلوا هذا الخبر بموقع "تويتر" على أنه حقيقة، وفي نفس التوقيت اختفى حساب لاوتارو على موقع "إنستجرام" بشكل مفاجىء ليقوم البعض بالربط بين الأمرين.

زوجة لاوتارو قامت بنشر قصة أخرى على حسابه بـ"إنستجرام" وهي تقول فيها "الحب الذي تقدمه هو الأبدي"، لتزداد الشكوك بين الجميع حول انفصالها عن لاوتارو.

كيف جاء الرد على هذه الأنباء؟

أوجستينا خرجت عبر حسابها برسالة للاوتارو لتنفي صحة هذه الأنباء بشكل قاطع وقالت:"يمكنني رؤية قوة الخيال التي يمارسها البعض، أنا أحبك".

وهي الرسالة التي نفت تمامًا هذه الأخبار المزيفة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن البعض ظل يتعجب من غلق حساب لاوتارو.

وتبين في النهاية أن الحساب تعرض للقرصنة لذلك قام الموقع بإغلاقه بشكل مؤقت، قبل أن يستعيد اللاعب الأرجنتيني حيازته مرة أخرى لينكر كل ما انتشر عنه وعن زميله لوكاكو.

وبعد استعادته لحسابه قال لاوتارو في قصة أخرى نشرها:"لماذا تخترعون القصص عن انفصالنا؟ أنا وزوجتي سعداء معاً بل سعداء جدًا، لا يوجد أي شيء يمكنني شرحه أو توضيحه".

وأضاف:"نحن سعداء ونريد الاستمتاع بوقتنا، لا يجب الاستماع إلى الشائعات الكاذبة السخيفة، تم اختراق حسابي الليلة الماضية وموقع إنستجرام قام بإغلاقه، لكن لحسن الحظ تمكنت من استعادته هذا الصباح".

وبذلك تنتهي هذه الشائعة حول انفصال لاوتارو عن زوجته أوجستينا الذي التقى بها للمرة الأولى في 2018 وأنجب منها طفلتهما نينا في فبراير الماضي، ليصبح الدرس المستفاد هو ألا تصدق كل ما تسمعه على وسائل التواصل الاجتماعي!