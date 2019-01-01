لاوتارو لا يصدق وفيتسينو مصدوم مما حدث أمام دورتموند

كيف عاش فيتسينو ولاوتارو كابوس دورتموند؟

قال لاوتارو مارتينيز إن ما حدث كان كابوسًا ولم يكن من الممكن أن تنقلب النتيجة بهذا الشكل، بينما رأى فيتسينو أن إنتر كان يحتاج امتلاك الكرة أكثر من ذلك.

وقلب بوروسيا دورتموند الطاولة على إنتر وحقق انتصارًا بثلاثة أهداف لهدفين ليقترب خطوة أخرى من التأهل إلى دور الستو عشر ويجدد معاناة إنتر الأوروبية.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول للنيراتزوري، لكي يسجل في المباراة الثالثة على التوالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في مباراته الرابعة، وسجل فيتسينو الهدف الثاني لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم إنتر بهدفين.

وفي الشوط الثاني، نجح أشرف حكيمي في تقليص الفارق عند الدقيقة السادسة والخمسين، قبل أن يدرك يوليان براندت التعادل بعدها بدقائق قليلة، ثم يسجل نجم المباراة حكيمي الهدف الثالث لدورتموند بعد عمل هجومي رائع.

وعقب اللقاء عبر لاوتارو مارتينيز عن استيائه من النتيجة ومن سيناريو المباراة، مؤكدًا أن الفريق اختلف كليًا في كل شيء في الشوط الثاني عن ما كان عليه في شوط المباراة الأول.

وأضاف: "لقد تراجعنا بشكل لا يصدق وتركنا لهم الفرصة من أجل العودة، بعد ما قدمناه في شوط المباراة الأول كان من المستحيل أن نظهر بهذا الشكل في الشوط الثاني"

بينما قال فيتسينو إن الفريق كان عليه امتلاك الكرة والتحكم فيها حتى يمنع دورتموند من فرض سيطرته على المباراة والعودة في النتيجة خاصة وهو يلعبون على أرضهم.

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وبذلك الفوز رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى النقطة رقم 7 خلف المتصدر برشلونة بنقطة واحدة، ويقترب إنتر من توديع البطولة بـ 4 نقاط فقط في المركز الثالث.