لاوتارو سعيد بجذب انتباه برشلونة والسيتي

لاوتارو متفتح للانتقال إلى برشلونة أو السيتي

أبدى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي سعادته الشديدة بالحالة التي يعشيها رفقة فريقه هذا الموسم.

لاوتارو تألق هذا الموسم رفقة الإنتر مما جعله هدف قوي لأهم الأندية في أوروبا للتعاقد معه أبرزهم برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكيله: فيتشينو مستمر في الإنتر

وأضاف في تصريحات لشبكة " TyC Sports"، أنا سعيد هنا للغاية وإذا كان هنالك بعض الأندية تراني هدف جيد للتعاقد معي فهذا دليل على أنني أقوم بعملي بشكل جيد وعلي المضي قدماً في هذا، وسنرى ماذا يخبئ المستقبل.

وتابع: "أنا أعيش اليوم بيومه وهادئ للغاية بما يخص مستقبلي، وأضع كامل تركيزي مع إنتر للفوز بالدوري هذا الموسم".

وعن اللعب تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي أكد أنه كونتي غير مفاهيم اللاعبين وطريقة اللعب وعلمنا الكثير من الأشياء.

وأردف: "كونتي أقنعنا أننا لدينا قدرات على التتويج بالبطولات، لديه قدرة عجيبة على زرع الثقة في نفوسنا".

ويرى مارتينيز أن اللعب بجوار البلجيكي روميرو لوكاكو هو أمر رائع للغاية وأن الفريق أصبح قوياً بوجوده وأنهم يشكلون ثنائي رائع، أعاد ذكريات الماضي الرائعة لفريقه.

يذكر أن لاوتارو مهاجم إنتر ومنتخب الأرجنتين ارتبط اسمه ببرشلونة بعد إصابة المهاجم لويس سواريز لمدة أربع شهور قادمة.