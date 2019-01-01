لاوتارو: إنتر يتحدى ضغط المباريات بأداء عظيم

ماذا قال لاوتارو مارتينيز عقب انتصار إنتر على بريشيا

قال لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر إن الفريق يلعب بأداء مميز مقارنة بكثافة المباريات التي يواجهها، مؤكدًا أن هذا هو التحدي الأمثل لضغط المباريات.

وحقق إنتر فوزًا صعبًا خارج أرضه على مضيفه بريشيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز نجح النيراتزوري في تصحيح أوضاعه عقب التعادل الأخير على أرضه أمام بارما في الجولة الماضية والذي منعه من استغلال تعثر يوفنتوس واعتلاء الصدارة، تلك التي حصل عليها اليوم ولكن مؤقتًا، في انتظار مواجهة يوفنتوس وجنوى غدًا.

وعب المباراة قال لاوتارو مارتينيز إن الفريق يلعب كوحدة واحدة ويلعب بشكل مميز مقارنة بعدد المباريات التي يلعبها في غضون أيام قليلة وبدون فترات راحة مناسبة.

وأضاف: "نحن نلعب بمعدل مباراة كل 3 أيام، وعلينا أن نتأقلم مع ذلك لأننا ننافس على أكثر من جبهة ولا نريد أن نلعب من أجل المشاركة فقط في ه

وتابع: "مباراة اليوم كانت صعبة وبريشيا يلعب كرة قدم جيدة، ولكننا كنا أكثر قدرة على الحسم ونجحنا في تحقيق المهم من المباراة وحسم النقاط الثلاثة"

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يذكر أن إنتر قد فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في واحدة خلال المباريات العشرة الأولى من منافسات السيري آ هذا الموسم، ليحقق 25 نقطة حتى الآن يتصدر بهم الترتيب مؤقتًا.