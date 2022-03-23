لأن رينارد واحد فقط .. هذا ما لم نسمع به من قبل في السعودية!

إذا كنت على دراية تامة بالإعلام السعودي وبرامجه، ستعلم تمامًا أن ما يحدث حاليًا أمر غير طبيعي، بل هو حالة فريدة من نوعها، يقف ورائها رجل واحد فقط ألا وهو الفرنسي هيرفي رينارد.

"ما نعيشه حاليًا مع المنتخب السعودي لم نعشه منذ 40 عامًا" جملة قالها أحد الإعلاميين الرياضيين، واصفًا الحالة التي صنعها المدرب الفرنسي حوله.

لن نتحدث عن أمور فنية، فالملعب يتحدث عنه؛ بأريحية صعد لكأس آسيا 2023 ويتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وأمامه أكثر من فرصة للتأهل لنهائيات المونديال للمرة الثانية على التوالي مع بقاء جولتين فقط على النهاية.

لكننا هنا نتحدث عن شخصية المدرب التي طالما افتقدها المنتخب السعودي..

في ديسمبر 2021، تفاجأ الجمهور بفيديو مسرب لنيلو فينجادا؛ المدير الفني الأسبق للأخضر السعودي، يؤكد خلاله أن المنتخب كان يدار بالأمر المباشر من مسؤولي اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

هذا من قرر الخروج عن صمته، لكن وبحسب تأكيدات إعلامية سعودية فإن فينجادا ليس المدرب الوحيد الذي كان يتلقى أوامر بإشراك لاعب وإبعاد آخر، نعم! كما قرأت أوامر، هكذا أكد فينجادا.

بخلاف الأوامر المباشرة، فالإعلام لم يكن يكف عن انتقادات اختيارات المدرب مهما كانت، دائمًا اعتراضات وتشكيك واتهامات.

أما الآن فماذا فعل رينارد؟، تطالع البرامج التليفزيونية، تجد أن هناك تحفظات على بعض الأسماء في المنتخب، لكن التحفظ يصحبه عبارة: "لكنني أثق برينارد وباختياراته، مؤكد أنه طالما ضم هذا اللاعب، فهو يعلم تمامًا أنه الخيار الأفضل والأصلح للفريق".

تنظر للأسماء المستدعاة مزيجًا بين الشباب والكبار، وواقعة استبعاد عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، الذي قرر التراجع عن الاعتزال الدولي، تؤكد أن المدرب الفرنسي قراره من رأسه، واتحاد ياسر المسحل، لا دخل له بالأمور الفنية.

"في عهد رينارد أصبح المنتخب في قبضة رجال المنتخب وتحديدًا الجهاز الفني، في مرحلة من المراحل كان المسؤول يتدخل في كل شيء وكان هناك تعصب في الصحف حتى التدريب كان يُرسل لنا مكتوبًا، لعدم الثقة في الإعلام، الآن هناك مثالية في العمل الإعلامي، لأن رينارد قدم عملًا صحيحًا، رينارد نجح مع إدارة المنتخب في جعل المنتخب مستقلًا عما يحدث بالأندية، وهذا لم يحدث أبدًا" هكذا لخص الإعلامي أحمد المصيبيح الحالة التي خلقها هيرفي حوله وحول فريقه.

saudi nt twitter

لا يزال لديك شك في رينارد كشخصية؟ خد جولة في الصحف المغربية واطلع على أخبار المنتخب المغربي، سنجد لاعبين يعتذرون عن الانضمام للمعسكرات على رأسهم حكيم زياش، للخلاف مع المدرب وحيد خاليلوزيتش، ستجد الأخير يخرج منتقدًا لاعبيه علنًا وموجهًا لهم الاتهامات، حالة غريبة، ربما حتى المشجع المغربي لا يفهمها، لكنه متأكد تمامًا أن خلافة رينارد ليست سهلة.

الآن ساعات تفصل السعودية ورينارد عن حسم التأهل للحدث العالمي من جديد، لكنني أجزم لكم أنه حتى وإن لم يُحسم التأهل في الغد، فإن رينارد سيلقى الدعم ذاته من الجمهور السعودي وإعلامه ومسؤوليه، فهذه هي الحالة التي فرضها الفرنسي واحترمها الجميع.

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