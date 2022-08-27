لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. سباليتي يفتح الباب مجددًا أمام رونالدو!

هل يعود البرتغالي إلى الكالشيو؟

فتح لوشيانو سباليتي الباب مجددًا أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يبحث عن خروج موفق من مانشستر يونايتد إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم رونالدو بالعديد من الفرق في الميركاتو الصيفي، من أهمها نابولي الإيطالي، الذي يطمح لتعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي.

رونالدو؟

سباليتي تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي قائلًا: "سيكون أمرًا اعتياديًا أن أدربه عن طيب خاطر، من لا يحب ذلك؟ لقد أخبرني دي لاورينتيس أنه لم يتلق أي عروض من أجل ضم رونالدو، تتبقى أيام على نهاية الميركاتو، وأعتقد أنه من الصعب أن يحدث ذلك، ولكن لا شيء مستحيل".

ولكن سباليتي أكد أنه "راضٍ عن موسم الانتقالات حتى الآن ولكنني لا أزال منفتحًا حتى نهاية الميركاتو، لقد لعب ميريت مباراتين رائعتين، وتحصلنا على صفقات قوية".

صفقة تبادلية؟

وتحدث عن لاعبه فيكتور أوسيمين بالتحديد قائلًا: "أرى أن أوسيمين لاعب قوي ولطالما كان اسمًا مطروحًا في سوق الانتقالات، إنه لاعب رائع ويستحق دائمًا أن يلعب في أفضل الفرق".

وعن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين كريستيانو رونالدو وفيكتور أوسيمين، قال سباليتي: "لا أعتقد أن صفقة مثل تلك ستحدث.. علينا أن نسأل المدير الرياضي أولًا".