أثار قرار نادي لانس "المفاجئ" برحيل المدير الفني دينو توبمولر، في ظل مزاعم حول ربط الانفصال بما وقع مع مساعده نيلسون مورجادو، في ظل اتجاه الإدارة نحو إجراء تغييرات في هيكلة الفريق الإدارية.

جاء ذلك على الرغم من البداية المميزة التي حققها رفاق المحترف السعودي، سعود عبد الحميد، تحت قيادة توبمولر، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي "2026-2027"، بدءًا من الفوز بكأس الأبطال الفرنسية على حساب باريس سان جيرمان، ومن ثمّ تحقيق الفوز الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر لانس، في بيان رسمي، "انطلاقًا من روح الاحترام، يعلن لانس ودينو توبمولر، بالاتفاق المتبادل، نهاية التعاون بينهما، بعد مناقشات عديدة حول بنية الفريق، وأيضًا أساليب العمل وتنظيم الجهاز الفني، أبلغ النادي مدربه بنيّته في إعادة هيكلة الجهاز الفني".

وأضاف "بما أن هذه التغييرات الهيكلية، لم يكن من الممكن أن يشارك فيها دينو توبمولر، فقد اتخذ النادي، بدافع المسؤولية، ٌرارًا بإنهاء مهمته، وكذلك مهمة مساعديه الإثنين. ويعرب لانس عن تقديره للإنسانية الحقيقة واللباقة التي أظهرها توبمولر باستمرار، كما يشير النادي إلى أن المدرب قد وافق على التنازل عن جزء كبير من راتبه التعاقدي. وسيجلس يانيك كاهوزاك على مقاعد بدلاء فريق لانس، في رحلته إلى موناكو".

رحيل توبمولر عن لانس .. هل هناك مشاكل مع اللاعبين؟

وبحسب تقرير لموقع Sport1، فقد كانت هناك ملفات أخرى تلعب دورًا في قرار إنهاء التعاقد، في ظل تصاعد التوترات بين توبمولر ولاعبيه منذ أسابيع، ويزعم بأن شخصيات بارزة اشتكت مرارًا من نظام الحصص التدريبية.

ووفقًا للرواية، كان هناك استياء لدى المساعدين الفرنسيين إيريك سيكورا، وسيدريك بيرتيلين، وجيوم راف، ويانيك كاهوزاك (الذي تم تكليفه بقيادة الفريق)، الذين كانوا في لانس منذ فترة، بسبب قلة التواصل من قِبل مدربهم الجديد.

ويُقال إن الجهاز الفني انقسم إلى معسكرين؛ في جهة كان توبمولر ومساعداه، مورجادو وإروين سكيلا، وفي الجهة الأخرى الفرنسيون.

ورغم البداية الجيدة للانس، في الموسم الحالي، إلا أن تعثراته في آخر ثلاث مباريات متتالية في الدوري الفرنسي، بين الخسارة أمام ستراسبورج (1-2) ولوريان (0-1)، والتعادل مع لي مانس (2-2)، قد تسببت في تراجع كثيرًا في سباق (ليج 1)، بتواجده في المركز العاشر بأربع نقاط.