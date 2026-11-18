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3 أشهر من التألق؛ كانت كفيلة بأن تجعل إدارة العملاق الإسباني ريال مدريد، تُسرّع من تجديد عقد النجم التركي أردا جولر.

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نعم.. جولر يقدم مستويات رائعة مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ سواء في مركز صناعة اللعب، أو حتى الجناح الأيمن "الوهمي".

واليوم الأربعاء "18 نوفمبر 2026"؛ أعلن العملاق الإسباني تجديد عقد نجمه التركي حتى صيف عام 2032، وسط سعادة كبيرة من زملائه.

لكن بعيدًا عن سعادة نجوم ريال مدريد، بتجديد عقد زميلهم المتألق؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هو: "ماذا بعد تجديد عقدك يا أردا جولر؟!".

ونحن سنحاول أن نرد على هذا التساؤل، بخصوص مستقبل جولر مع ريال مدريد؛ وذلك من خلال مجموعة من النقاط المهمة، في السطور القادمة..

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أردا جولر.. زلزلة عرش لامين يامال!

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جماهير ريال مدريد كانت تنظر إلى أردا جولر، الذي انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صيف عام 2023، قادمًا من نادي فنربخشه التركي؛ على أنه المنافس الأول للجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة.

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إلا أن الجماهير المدريدية استيقظت على واقع صادم، بعد محاولات مقارنة جولر بيامال؛ و هو:

* أولًا: يامال لعب دورًا كبيرًا في قيادة برشلونة للسيطرة على الألقاب المحلية، في الموسمين الأخيرين؛ بينما لم يتمكن جولر من تقديم المساعدة التي كانت جماهير ريال مدريد تنتظرها.

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* ثانيًا: يامال استحوذ على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم مرتين، مع دخوله كمنافس شرس على "الكرة الذهبية"؛ بينما جولر لا يزال بعيدًا عن كل ذلك.

لذا؛ فإن ما يتمناه جولر الآن بعد بدايته الرائعة في الموسم الحالي وتجديد عقده معه "الميرينجي"، هو أن يزلزل عرش يامال.

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كيف؟!.. الإجابة هي أن يثبت جولر أنه قادر على منافسة نجومية يامال، وموهبته وتأثيره فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ بحيث لا يبقى الأمر مجرد مقارنات فقط، في وسائل الإعلام والأوساط الجماهيرية.

أردا جولر.. تعويض موسم "الخذلان"!

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كما ذكرنا؛ أردا جولر انضم إلى ريال مدريد صيف عام 2023، حيث لم يكن له تأثير كبير في المواسم الثلاثة الماضية.

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والغريبة أننا نقول هذا الكلام؛ رغم أن جولر جمع بين ثلاثية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي، في موسمه الأول بقميص ريال مدريد.

نعم.. ريال مدريد حصل على ثلاثية الدوري والأبطال والسوبر، في موسم 2023-2024؛ لكن وقتها عانى النجم التركي الشاب من إصابات عديدة مع ملازمة "دكة البدلاء"، على النحو التالي:

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* أولًا: شارك في 12 مباراة فقط بمختلف المسابقات، طوال الموسم.

* ثانيًا: لم يشارك في فوز ريال مدريد على برشلونة، بنهائي كأس السوبر الإسباني.

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* ثالثًا: لم يشارك ولو لدقيقة واحدة فقط، في مشوار ريال مدريد نحو لقب دوري أبطال أوروبا.

أما ما حدث للريال، في الموسمين التاليين "2024-2025" و"2025-2026"؛ فالجميع يعلمه جيدًا.. حيث أخفق الفريق الأبيض في حصد الألقاب الكبرى، وسط أداء غير جيد من جميع اللاعبين.

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وبالتالي؛ فإن البداية الرائعة لجولر في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، يتمنى أن يُكلّلها بألقاب كبيرة.

بمعنى.. جولر يستهدف أن يواصل إبداعاته مع ريال مدريد، في الموسم الحالي والأعوام القادمة؛ ويكون عنصرًا مؤثرًا في التتويج بالألقاب الكبيرة، عكس ما حدث في موسم 2023-2024.

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أردا جولر.. الصمود أمام طوفان الريال!

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في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ أصبح أردا جولر أحد أهم أسلحة ريال مدريد، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

مورينيو يوظف جولر في مباريات فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ سواء في مركز صناعة اللعب، أو الجناح الأيمن الذي لا يلتزم بالخط ويدخل إلى العمق.

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وحتى الآن.. أثبت النجم التركي الشاب نفسه في المركزين؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 7 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

لكن التحدي الأكبر لجولر؛ هو تعزيز مكانته في تشكيل ريال مدريد "الأساسي"، مهما كانت تحركات النادي السوقية مستقبلًا.

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مثلًا.. الأحاديث زادت عن رغبة ريال مدريد، في استعادة النجم الأرجنتيني نيكو باز من نادي كومو الإيطالي، والتعاقد مع الفرنسي الرائع مايكل أوليسي من العملاق الألماني بايرن ميونخ.

ومن هُنا؛ يجب على جولر أن يثبت أنه قادر على منافسة مثل هؤلاء النجوم وغيرهم - إذا تم التعاقد معهم -، مع عدم التخلي عن مقعده الأساسي بعد التجديد.

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وكثير من اللاعبين تألقوا موسمًا أو اثنين، وقاموا بتجديد عقودهم؛ ثم تراجع مستواهم وأصبحوا سجناءً لـ"دكة البدلاء"، وسط عدم القدرة على منافسة الصفقات الجديدة.

أي إن الخلاصة؛ هي أن تجديد عقد أردا جولر مع فريق ريال مدريد ليس إلا البداية فقط، لمعرفة قدرات هذا اللاعب الفنية والذهنية.