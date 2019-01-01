لامبارد يلمح للدفع ببوليسيتش في هجوم تشيلسي

فرانك لامبارد يلجأ للنجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش في مركز المهاجم لمساعدة تشيلسي.

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على تفهمه الكامل لموقف لاعبه الفرنسي أولفييه جيرو وتراجع مستواه في المباراة الأخيرة ضد وست هام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد لصالح الموقع الرسمي للفريق، وألمح خلالها لإمكانية مشاركة بوليسيتش في الفترة المقبلة بالهجوم.

وقال لامبارد: "لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة للجميع وجيرو عانى من عدم وصول الكرة له في العديد من الأوقات لذلك لا ألومه أبدًا".

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وأردف: "لقد كنت لاعبًا من قبل وأتفهم بشكل كامل حاجة البعض للحصول على بعض الدقائق أو تراجعهم عند الابتعاد عن المشاركة بشكل مستمر".

وأضاف: "لا أقول أن الحل الخاص بي هو الدفع ببوليسيتش في الهجوم لكنه يملك القدرات اللازمة لذلك ويستطيع تسجيل الأهداف، سنرى ما الذي سيحدث".

وأكمل عن إصابة تامي أبراهام: "سنكتشف المزيد حول تعافيه اليوم وغدًا وهناك الكثير من الأمور التي ستتحدد خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد تعرض للهزيمة مساء الأمس أمام وست هام بهدف نظيف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي .