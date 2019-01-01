لامبارد يكشف موقف كانتي وروديجير من مواجهة بيرنلي

البلوز في رحلة صعبة للحفاظ على سلسلة الانتصارات

تحدث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، عن موقف الثنائي نجولو كانتي وأنطوني روديجير من مواجهة بيرنلي القادمة بالدوري الإنجليزي.

تشيلسي يحل ضيفاً على بيرنلي غداً السبت، طمحاً في مواصلة انتصاراته المتتالية بجميع المستويات.

لامبارد قال عن مشاركة كانتي:"لا أعلم حتى الآن، أريده جاهزاً بشكل كامل بدلاً من التعرض لإصابة تبعده حتى نهاية الموسم، لا يوجد وقت محدد حتى الآن".

وعن روديجير:"تعرض لإصابة سيئة بنهاية الموسم الماضي، من الطبيعي حدوث انتكاسات قليلة ولكنه قريب جداً من العودة".

سلسلة الانتصارات:"سعيد جداً بما قدمناه في آخر 6 مباريات وجمعنا للعديد من النقاط في الفترة الأخيرة".

عقوبة الحظر وإمكانية رفعها:"لا أعرف، الأمر ليس بيدي لا أريد الخوض في تكهنات، ولكن بالطبع لو تم رفع العقوبة سنقوم بتدعيم الفريق".

اللعب ضد بيرنلي:"ملعبهم دائماً من أصعب الأماكن التي يمكن الذهاب إليها، لديهم مجموعة جيدة من اللاعبين خاصة من الناحية البدنية".

تألق كريستيان بوليسيتش:"يتطور بشكل تدريجي ويشعر بقوة أكثر الآن، يجب منحه الوقت الكافي للتأقلم للاستفادة من كل قدراته".

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الإصابات:"لوفتس تشيك وروديجير وكانتي لن يشاركوا، كريستينسين وروس باركلي كذلك يحتاجان للمزيد من الوقت للتعافي"".

التجديد لأبراهام وتوموري:"بالطبع أريد استمرارهما مع الفريق بعد المستوى المبهر لهما مؤخراً".

ويخوض تشيلسي مواجهة بيرنلي وهو في المركز الرابع بجدول البريميرليج بـ17 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، مقابل 12 لأصحاب الأرض في المركز الثامن.