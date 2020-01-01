لامبارد يكشف موقف تشيلسي من ميرتينس

تشيلسي لم يتحرك في الميركاتو

كشف فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، عن التحركات المتوقعة لفريقه في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، وذلك في إطار المؤتمر الصحفي للقاء ليستر سيتي.

وارتبط البلوز بضم رأس حربة، وذُكر البلجيكي دريس ميرتينس، نجم نابولي، كمعوض محتمل لمغادرة أوليفييه جيرو لأحد الأندية المهتمة.

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وقال لامبارد: "لن نتعاقد مع ميرتينس، وجيرو مستمر، كان لاعباً ورجلاً رائعاً بتلك الفترة، واليوم تدرب معنا بشكل طبيعي، الميركاتو منتهي بنسبة 95 بالمائة".

وأضاف: "أريد ضم لاعبين ولكن تعرف طبيعة كرة القدم، مهمتي إخراج الأفضل من اللاعبين، أبراهام تدرب اليوم بشكل طبيعي وسنرى ببقية اليوم كيف حاله".

وأردف: "لقاء ليستر صعب، أحترم رودجرز كثيراً وما يقدمه للاعبيه، وجهازه الفني يؤكد الأمر، خسارتهم للقاء الكاراباو قد تؤثر إيجابياً أو سلبياً، لا أعرف".

ويحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على ليستر سيتي مساء السبت في قمة لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.