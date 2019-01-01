لامبارد يكشف عن آخر مستجدات إصابة كانتي

متى سيعود نجولو كانتي من الإصابة؟

كشف المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، عن آخر مستجدات الإصابة الأخيرة التي ألمت بالفرنسي نجولو كانتي، وتسببت في غيابه عن مواجهة برايتون، التي حسمها الفريق اللندني بهدفين نظيفين في سبت الجولة السابعة للبريميرليج.

وعانى بطل العالم الأمرين مع لعنة الإصابات في الآونة الأخيرة، لتأثره بإصابته في الكاحل التي تعرض لها في مباراة نهائي اليوربا ليج الموسم الماضي، وعلى إثرها غاب عن الجولة الصيفية.

وتعرض نجولو لسلسة من الإصابات في الأسابيع القليلة الماضي، بدأت بإصابة جديدة بعد عودته لتوه من إصابته في الكاحل، ومؤخرًا أصيب مرة أخرى في أوتار الركبة، وهو ما أجبر لامبارد على استبعاده من قائمة المواجهة المحلية الأخيرة.

هكذا عرفنا الروسونيري .. أحد كبار إيطاليا وأوروبا وليس كما نشاهده الآن 🤦‍♂️ https://t.co/T7KXRsKKP0 pic.twitter.com/1qvisA40w7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 29, 2019

وفي رده على سؤال الصحفيين حول إصابة كانتي وموعد عودته للفريق مرة أخرى، قال سوبر لامبارد "لقد لعب كثيرًا لأنه لاعب ناجح ومهم للفرق التي كان معها، وفي الوقت الراهن يُعاني من إصابات، وإصابته الأخيرة تعتبر طفيفة، لكنها تحتاج العلاج اللازم، والفريق الطبي يعمل بجد معه"ز



وبعد استعراض سبب أزمة إصاباته المتكررة، لعدم توقفه عن اللعب لمدة 4 سنوات بشكل متتالي سواء مع فرقه أو منتخب بلاده الفرنسي في البطولات القارية، ختم حديثه قائلاً "من الصواب أن نكون حذرين بعض الشيء، لكن دعونا نكون متفائلين، فقد نشعر أن الأمور تسير على ما يرام، وعندما يتعافى نجولو سنكون أقوى".